Pablo Puyol ha contraído matrimonio con Beatriz Mur, tal y como te contamos en exclusiva en SEMANA. Una boda singular en la que incluso contaron con la actuación de Gemma Mengual, quien consiguió dejar sin palabras tanto a los invitados como a los novios. Poco después iniciaron su luna de miel, pero ninguno de ellos imaginó lo que les esperaba. Aunque habían organizado una escapada a México con mucho mimo, ni siquiera pudieron entrar en el país. El actor fue deportado y acabó un sueño para ambos, un infierno sobre el que se ha confesado Pablo Puyol: «Fue horroroso, porque perdimos los gastos de todo y hubo que rearmar el viaje».

Nada más aterrizar le denegaron la entrada y le acusaron de falsificar la documentación para obtener la visa de trabajo cuando estuvo trabajando allí. El intérprete de UPA dance desconocía por completo este problema y mucho menos se le notificó el delito, pero en la actualidad no ha conseguido aclararlo. «Nos tuvieron allí unas horas, me interrogaron y nos metieron en un avión de vuelta. Una anécdota más en mi vida, poco agradable«, ha dicho a Hola. Pero, ¿cómo se tomó su actual esposa este principio de su luna de miel? «Al principio se lo tomó muy mal, pero estuvo conmigo en la reunión y pudo comprobar que ni yo tenía responsabilidad, ni tenía sentido lo que nos estaba ocurriendo. Y transcendió que el problema por el que no nos dejaban entrar era un problema por la visa de trabajo de hace cinco años. Una cosa muy ridícula», explica Puyol.

En tiempo récord tuvieron que organizar otro viaje al Algarve y cabo de Gata, que según el propio actor, fue maravilloso. Con el acceso restringido a México, Pablo mantiene que a los dos les trataron como si fueran «delincuentes» y que a Beatriz Mur la incomunicaron y la aislaron, a pesar de no tener nada contra ella, hecho que su marido denuncia días después de digerir lo sucedido. La alternativa de la que ellos se han hecho eco en sus redes sociales fue una autocaravana, la cual se convirtió en su casa durante algunos días, ya que contaba con todas las comodidades necesarias. Cocina completa, cama, baño…y todo ello junto a su persona favorita, lo que le permitía visitar preciosas calas y desayunar desde cualquier rincón. Toda una aventura que se convirtió en su plan B tras ser deportados de México.

Después de tres años juntos y con una historia de amor preciosa, Beatriz Mur y Pablo Puyol han comenzado su matrimonio, aunque sea con contratiempos de este estilo. Intentan tomárselo con humor y no darle demasiada importancia, lo que demuestra el buen talente que tienen pese a todo.