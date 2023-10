Pablo Motos habla de su separación: "Sentí liberación"

Lo vivido entre Dulceida y Alba Paul durante meses no es ni mucho menos una situación aislada. Rompieron, pero tras mucho pensarlo se dieron una nueva oportunidad sobre la que, por supuesto, han hablado en su nuevo pódcast 'Destino: las estrellas'. Un proyecto que han presentado en 'El Hormiguero' y donde se han confesado no solo acerca de las rupturas, sino también sobre las reconciliaciones. Quien también ha vivido algo así es Pablo Motos, quien por primera vez ha narrado detalles de cómo se sintió en su separación, una etapa que siempre había querido mantener bajo llave. Hasta ahora. "Vamos a hacer un poco de terapia. Habrá millones de personas que están en esta situación de dejar a alguien y no sabe qué va a pasar u otras personas que ya han dado ese paso y están igual, pensando qué va a pasar", comenzaba diciendo.

Pablo Motos rompe su silencio en 'El Hormiguero' sobre su separación: "Sentí fracaso y luego culpabilidad"

De este modo Pablo Motos introducía un capítulo especialmente doloroso para él. Aunque en un principio respiró tranquilo, poco después ese sentimiento se convirtió en culpabilidad. Y es que no fue fácil para él gestionar algo así, aunque por entonces no sabía lo que le iba a deparar su vida sentimental. "Yo, cuando me separé, por orden, lo primero que siento es liberación, así, sin mentiras. Sentí que me quite un peso de encima, mezclada con bastante culpabilidad y un poco de sensación de fracaso", aseguró el presentador en el espacio de Antena 3. En ese momento la influencer Dulceida imaginó que había sido él quien había tomado la decisión de separarse, una hipótesis que al parecer estaba en lo cierto. Así lo confirmó el propio Pablo Motos.

Desde hace 27 años tiene una relación con Laura Llopis, con quien trabaja y con quien, por cierto, forma un excelente equipo. Aunque como en toda relación han vivido altibajos, en esta ocasión no ha querido hacer mención a la persona a la que se refería. En concreto, ha profundizado en cómo se sintió tras separarse, pero sin nombrar a nadie. "El sentimiento número 1 fue la pena y el fracaso, sobre todo", explicó. Tras explicar ese vacío Alba Paul reveló las preguntas que rondaban por su cabeza cuando ella y Dulceida rompieron su noviazgo. "Fracaso sobre todo. Es como que idealizas mucho algo y de repente cambia y eso te paraliza. Si lo estábamos haciendo tan bien durante siete años, ¿por qué ahora no?", dijo ella dándole la razón a Motos. Esto demuestra que la pareja invitada y el comunicador supieron entenderse al hablar de amor y desamor, fases que los tres han vivido en su propia piel y por las que han puesto límites en sus relaciones.

La línea roja de Pablo Motos con su pareja, Laura Llopis

El propio Pablo Motos explicó cuál era su línea roja con Laura Llopis, su pareja. "Está terminantemente prohibido repetir lo que ha dicho la otra persona con voz de idiota. Al menos cuando estamos discutiendo. En el día a día lo hacemos bastante", deslizó. En ese instante todos se adentraron en la pena que produce una ruptura, la cual muchas veces adelgaza, tal y como recordó Alba Paul. La joven confesó que en menos de dos semanas perdió seis kilos, una experiencia que también vivió Pablo Motos en su ruptura. "La pena adelgaza y lo hace mal, de la cara. Se te queda una mala cara…", dijo él.