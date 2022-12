Este jueves, ‘El Hormiguero’ ha recibido la visita de la presentadora y colaboradora de televisión Cristina Pedroche, que ha charlado con Pablo Motos sobre cómo está preparando la próxima retransmisión de las Campanadas de fin de año. Un año más, la presentadora volverá a ponerse al frente de la Nochevieja de Antena 3, donde va a estar acompañada -como es habitual- por el chef Alberto Chicote. «Conozco mucho a Pablo Motos y tengo miedo de que me haga preguntas y yo me vaya de la lengua», ha arrancado diciendo nada más pisar el plató. No le ha faltado razón. Porque el presentador, que parecía conocerse al dedillo todos los detales del vestido que llevará el próximo 31 de diciembre, ha revelado -sin querer- una gran parte del diseño. Y con sus palabras ha logrado que su invitada, en efecto, hablara más de la cuenta de su secreto mejor guardado.

El presentador le ha recordado el éxito de sus retransmisiones de las Campanadas. También ha valorado algunos de los diseños que ha lucido en las galas de Nochevieja, como el año que se afeitó la cabeza. «Hay gente que no entiende que esto es entretenimiento, que esto es un show. Si quisiera raparme el pelo, lo haría. Es un show y ya está. Ese año fue mucho show, mucho entretenimiento y mucha fantasía. Este año será todo lo contrario», ha explicado la madrileña.

«Han estado involucradas casi 100 personas en este vestido», dice Cristina Pedroche

Pedroche se siente ilusionada ante este nuevo reto al que se enfrentará el próximo 31 de diciembre, aunque le caigan las críticas: «Prefiero que me critiquen a mí a que la gente se metan entre ellos. Lo único que quiero es que la gente esté feliz. Este año me ha dado bajona y tuve que estar meditando mucho en mi casa con mucho mindfulness y asimilando las cosas. Para mí el éxito es salir en la Puerta del Sol y decirme a mí misma: ‘Olé, lo has hecho bien y lo has pasado bien’. No me importan las audiencias, lo que quiero es que todo salga bien».

Sobre el vestido que llevará para dar la bienvenida a 2023, Cristina Pedroche ha adelantado que tendrá «poca tela» y que habrá transparencias: «Hemos ido diciendo ya que vuelven las transparencias, no tienen nada que ver con otros años. Han estado involucradas casi 100 personas en este vestido. Es el año en que más personas saben cómo es el vestido. Hay algunas que han puesto un trocito y no han visto la idea terminada». Asimismo, ha confirmado que presumirá de tipazo: «Estoy orgullosa de mi cuerpo, me lo curro mucho. Estoy muy bien. Tengo 34 años y me veo bien siempre. Me gusto, me quiero y me caigo bien. He trabajado en ello para caerme bien… A la gente le molesta que una persona hable de sí misma como que se gusta. Hay mucha gente que no le gusta estar sola o que no le gusta meditar porque se escucha y te tienes que escucharte para entenderte».

Pedroche lucirá ‘body painting’ en las Campanadas: «Tardan unas dos o tres horas»

También ha confirmado que podría lucir algo de body painting cuando Motos lo ha revelado, para su sorpresa. «Este año voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo desde el comienzo», decía Pedroche. Motos bromeaba si lo que le pedían era que «se desnude». Ella ha explicado que habrá «poca tela» y que su vestido tendrá mucho de «arte». Motos la interrumpía: «Me voy a tirar a la piscina y si es que no, es que no. Hay una cosa que hacía el hombre prehistórico». La invitada asentía: «Vas bien… cuando cazaban animales hacían cosas». El de Requena espetaba: «¿Body painting?». Y la colaboradora se reía: «¡Es que Pablo Motos sabe mucho!».

«Supongo que costará quitar la pintura», dejaba caer el conductor. Ella respondía que tardan unas «dos o tres horas» en maquillarle todo el cuerpo y luego se quitará los restos del maquillaje con «una duchita». «Espero que te den al menos tres o cuatro capas porque te vas a morir de frío», comentaba Motos. «Está todo probado y todo perfecto… Siempre llevo una capa. La capa a lo mejor la han hecho esas 100 personas. Igual hay cosas unidas, hay cosas cosidas…», apuntaba Pedroche. «A lo mejor desde la capa se ve un poco… Hay mucha poesía, mucho concepto. Creo que va a gustar porque hay un concepto y un fondo. Hay una parte muy arte y una parte muy sexy. ¡Pero es que yo soy sexy!».