Pablo Motos, operado de urgencia

Pablo Motos ha revelado el grandísimo susto al que acaba de hacer frente. El presentador ha sufrido una rotura del 90% del tríceps, lo que le ha llevado a entrar en quirófano y a ser operado in extremis, tal y como él mismo ha revelado en el universo 2.0. "Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama “Supermanco”. Esta noche os cuento todo. Vaya susto", ha dicho. De este modo, deja caer que seguirá al pie del cañón y estará al frente de 'El Hormiguero' si todo sigue bien para contarle a la audiencia lo sucedido.

El presentador ha posado en ropa interior y con el brazo inmovilizado todavía desde la clínica. Con ojos visiblemente cansados y con cara de no estar pasando por un buen momento, Pablo Motos informa de la última hora de este problema de salud que él intenta afrontar con humor. Han sido muchos los seguidores del comunicador los que le han mandado mensajes de ánimo, entre otros Miguel Ángel Silvestre, que le dice "ánimo Pablo", Marta Hazas, que escribe "recupérate pronto" o Maxim Huerta, que le envía varios emojis con los que le dice que ha tenido muy mala pata esta vez.

Pero, ¿qué síntomas se sienten cuando te has roto el tríceps? Según cuentan los médicos, hay un dolor inmediato, se siente y se escucha una sensación de estallido, se hincha la zona y hay muchos problemas para estirar el codo, pistas que deben hacerte acudir a un hospital. Suelen producirse cuando practicas deporte, en concreto, los relacionados con la raqueta o los que implican levantar peso, aunque Pablo Motos todavía no ha dado explicaciones sobre qué le ha llevado a romperse el tríceps y a posteriormente pasar por quirófano. Aunque puede estar tranquilo, ya que la mayoría de reparaciones quirúrgicas tienen buenos resultados, tanto es así que la mayoría de pacientes recuperan la normalidad total. Eso sí, se espera que inicie un programa de fisioterapia para que todo vaya más rápido y él pueda recuperar su día a día.

No es ni mucho menos la primera veza que tiene que ser intervenido. Su adicción al deporte le ha llevado a sufrir importantes lesiones como, por ejemplo, cuando contó que le habían operado del hombro izquierdo. Sin pensárselo ni un instante regresó días después al programa, aunque con cabestrillo, pues debía tener inmovilizado su brazo izquierdo. "He venido aquí a arrimar el hombro. Me han operado del supraespinoso. Si queréis os explico un poco, que está muy bien... te liman el hueso de arriba, el acromion, entonces te meten dos clavos en el hueso de abajo, cogen el tendón que se ha soltado y lo meten en el sitio, los dos clavos tienen tres hilitos y entonces lo cosen todo. Te lo dejan todo muy bonito y voy hecho una calamidad, pero esto perfectamente bien", dijo Pablo Motos.