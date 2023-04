Pablo Marqués (por fin) declara su amor a Jessica Bueno

Pablo Marqués y Jessica Bueno posan juntos en plena feria de abril de Sevilla. Ambos están disfrutando de la celebración de la capital hispalense por todo lo alto y juntos. Ya no se esconden e, incluso, se dedican bonitas palabras de amor y cariño. Es la primera publicación en la que ha mostrado lo feliz que se encuentra junto a la modelo. "Me encanta verte sonreír. Por mil sonrisas nuestras", le escribía mientras compartía su posado agradeciendo a la persona que se lo había hecho lo que es "este recuerdo tan especial para nosotros". A su vez, era la influencer la que utilizaba sus historias personales para compartir con sus seguidores que él estaba junto a ella.

"Gracias. Mis sonrisas tuyas son", le devolvía Jessica Bueno al empresario al ver la publicación que recibía. Esta es la primera feria que están disfrutando juntos y tienen una sonrisa constante dibujada en el rostro. Desde bien entrada la mañana, la modelo se preparaba para lucir como toda una sevillana en su visita al recinto ferial. Así mostraba cuál sería su maquillaje y peinado para sorprender a todos.

Su llegada a esta zona ha sido todo un acontecimiento que han retratado llenos de ilusión por los buenos momentos que seguro vivirán. "Uy, uy, uy, ¡qué acompañante me he buscado!", escribía ella mostrando un vídeo de ambos retocándose antes de salir junto al resto del grupo que los acompañaba. Para Jessica Bueno es todo un acontecimiento pues vuelve a su casa, Sevilla, después de seguir viviendo en Bilbao junto a sus hijos.

La historia de Pablo Márquez y Jessica Bueno

Fue en marzo de 2023 cuando Jota Peleteiro, ex pareja de Jessica Bueno, decidía publicar una foto de esta junto a Pablo Marqués y señalarlos públicamente: "Ahora me va tocar mantener a dos palanquines". Le definía además como "El Divildos", por la relación que mantuvo anteriormente con Lara Dibildos. La modelo no podía estar más sorprendida por este ataque inesperado y prefería mantenerse en un segundo plano, centrándose en ella. "Voy a seguir siendo prudente, voy a optar por los hijos que tenemos en común... pero me sorprende esa publicación, me incomoda y no me agrada", expuso cuando le preguntaron por ello. De hecho, el fin de semana que esta foto llegó a internet decidió hacer una escapada de "relax" a un lugar que le llenaba de paz: "Conociendo el País Vasco. Finde muy rural, lleno de excursiones, comida rica y momentos felices".

Siempre ha estado convencida que "no me importa hablar de mi vida mientras no se entren en temas feos" y este, posiblemente, sería uno de esos. A Jota Peleteiro y su ataque no hizo más referencia y, en su primera entrevista en los medios tras esto, prefirió centrarse en otras cosas. Cuando fue pareja de Kiko Rivera experimentó de primera mano cómo era despertar el interés de los medios de esa forma y ahora se siente mucho mejor con ello. "Me siento cómoda si me encuentro con la prensa porque mi conciencia está super tranquila y no hay nada en mi vida que se pueda malinterpretar", aseguraba entonces. Pablo Marqués, sin embargo, decidió contestar al futbolista y mostrarse muy tajante: "Siento si esto le ha podido afectar a Jessica, a su familia y entorno. Creo que no se debería hacer debate sobre estos temas cuando puede haber menores que les hagan daño. Nuestros jóvenes son la proyección de nuestro futuro y hay que cuidarlos", expuso.