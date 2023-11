Pablo Marqués se marcha de España tras los gestos de cariño de Jessica Bueno y Luitingo

Vídeo: Instagram @pablomarqueslife

Pablo Marqués está cansado de recibir mensajes y más mensajes que cuestionan el buen estado de su relación con Jessica Bueno. El acercamiento de su chica y Luitingo en 'GH VIP' es un hecho. Otra cosa es la naturaleza de esa buena sintonía que, a tenor de los comentarios que vierten los seguidores del 'reality', no deja lugar a dudas. Aunque la modelo y su compañero han tratado por todos los medios de negar que entre ellos hay algo más que una buena amistad, sus gestos de cariño mutuos no cesan. Una actitud que, lógicamente, ha convertido a Pablo en el protagonista involuntario de este 'triangulo' que, amoroso o no, genera muchas dudas. El empresario ha tomado una tajante decisión de cara a mantenerse alejado de la polémica del momento: poner tierra de por medio.

"Realmente estoy sorprendido por los mensajes que recibo de gente que no me conoce y me insulta por no se qué motivo. ¿Qué les habré hecho yo? Si no les he visto en mi vida… ¿Cómo se puede generar odio a una persona que no ha hecho nada? No entiendo que ganan con eso. No me afecta en absoluto porque son personas que no me conocen y nunca me conocerán. La madurez espiritual se gana cuando dejamos de atribuir la felicidad a las cosas materiales.", escribía recientemente en sus redes sociales, antes de marcharse de España. Unas palabras que dejaban entrever su tremendo hartazgo respecto al ruido que se está generando a su alrededor. El novio de Jessica Bueno se ha convertido en la comidilla de 'Gran Hermano VIP' fuera y dentro de la Casa de Guadalix. Y es de entender que no le esté sentando especialmente bien.

Pablo Marqués harto de los comentarios que recibe a través de las redes sociales

Los concursantes de 'Gran Hermano VIP' no paran de señalar los contantes acercamientos que están protagonizando Jessica Bueno y Luitingo. Una realidad que, inevitablemente, se ha trasladado al "mundo real", donde los espectadores del 'reality' de Mediaset también cuestionan su relación de amistad. Desde la vuelta del cantante de 33 años a la casa de Guadalix de la Sierra, la actitud de Pablo Marqués ha experimentado un cambio radical. Si hace apenas unas semanas se deshacía en elogios y mensajes de cariño hacia su chica a través de su Instagram, ahora ha optado por dar la callada por respuesta y marcharse nuestro país.

El también exnovio de Lara Dibildos ha puesto rumbo a Miami, lugar que conoce muy bien. Su profesión de ingeniero industrial le llevó a vivir en la ciudad estadounidense durante tres años antes de conocer a su actual novia. La pareja empezó su romance esta primavera, después de que Jessica se separa de Jota Peleteiro, padre de dos de sus hijos. Recordemos que la modelo tiene un hijo mayor fruto de su relación con Kiko Rivera.

Ha sido el propio Pablo el que se ha encargado de desvelar su nuevo destino con un vídeo en el que muestra su idílica vida alejado del mundanal ruido. Playa, sol, vistas magníficas de la ciudad desde un piso de ensueño y desayunos de infarto... El empresario está aprovechando cada minuto de su escapada en solitario, que coincide con una de las festividades más importantes de Estados Unidos, Acción de Gracias. Junto con el vídeo, Pablo ha escrito un mensaje que deja más dudas que respuestas sobre la realidad de su relación con Jessica Bueno: "Los primeros días teniendo una mezcla de recuerdos y añorando momentos…". Sin duda, unas palabras llenas de anhelos que han hecho reavivar los rumores de crisis en la pareja.