La relación entre Jessica Bueno y Pablo Marqués podría estar pendiendo de un hilo. En los últimos días, los acercamientos entre la modelo y Luitingo en ‘Gran Hermano VIP’ han ido in crescendo, razón por la que, tras su expulsión, al cantante no le quedaba más remedio que admitir que se siente muy a gusto con la que fuera su compañera. Una confesión por la que todas las miradas han ido a parar hacia la actual pareja de la sevillana, que ha reaparecido en redes sociales con un mensaje claro y contundente.

Con una publicación basada en una imagen de sí mismo y una conversación de WhatsApp, Pablo Marqués ha revelado cómo se siente: “Hoy me he levantado y he visto cientos de mensajes en redes sociales y uno especial me preguntaba si quería ir a no se qué ‘programa’ para hablar. Le he dicho que no, que me mantenía al margen, pero tras su insistencia le he tenido que dar una respuesta más contundente (ver foto 2), comenzaba explicando, para después hacer una referencia de lo más poética sobre su situación.

“Si tuviera que escribir aquí un libro de moral, tendría cien páginas y 99 de ellas estarían en blanco. En la última página escribiría: ‘Solo conozco un deber y es amar’. Y para el resto digo no. Digo no con todas mis fuerzas. Albert Camus in Carnets 1962. Que cada uno tome sus propias conclusiones, yo lo tengo claro. La foto me la acabo de hacer. Es una foto normal, soy un tío normal que le gusta leer de vez en cuando y pintar cuadros. Que tengáis todos un feliz día!”, ha escrito el ingeniero en su cuenta de Instagram, dejando entrever que no tiene intención alguna de pronunciarse en la pequeña pantalla sobre el vínculo existente entre Jessica Bueno y Luitingo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Marques ( @pablomarqueslife)

Pero el mensaje 2.0 de Pablo no ha quedado ahí, y unos minutos después ha vuelto a tomar la palabra: “No se trata de relación, se trata de MORAL. Que cada uno escriba su libro sobre su propia moral y en la última página solo ponga: ‘Solo conozco un deber y es amar’”, aconsejaba a todas aquellas personas que en las últimas horas le han preguntado por su relación con la madre del primer hijo de Kiko Rivera.

Los grandes apoyos del novio de Jessica Bueno en redes sociales

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes el post se ha llenado de comentarios de sus más de 25 mil seguidores, los cuales no auguran mucho futuro a su noviazgo con Jessica: “Yo creo que cuando salga Jessica lo deja” o “Jessica no está enamorada de ti y se ve” han sido algunos de los mensajes que ciertos detractores le han dedicado.

En el otro extremo están los de sus fans, los cuales le han alentado a seguir adelante pese a que las circunstancias sean complicadas: “Ella dice que de noche y por la mañana sus últimos pensamientos son para sus niños y para ti, y que tiene muchas ganas de abrazarte y de que tu le abraces”, “Que no te pongan en contra de Jessica, es una chica excepcional” o “Eres un tío excepcional” son los comentarios que probablemente hayan conseguido subir el ánimo de Pablo.

Con estas palabras, si algo demuestra Marqués es que confía plenamente en el vínculo que le une a Bueno. Era durante el pasado mes de marzo cuando Jota Peleteiro sacaba a relucir la historia de amor entre ellos a través de sus redes sociales. Desde ese momento, la pareja ha permanecido unida ante cualquier adversidad y ha demostrado ser uno de los tándem más consolidados del panorama nacional.

La entrada de la de Sevilla a la casa de Guadalix hacía que los dos tuvieran que poner a prueba sus sentimientos y pasar varios meses alejados, concretamente hasta que la audiencia lo decidiera. Lo que tal vez no habían podido llegar a imaginar es que entraría en sus vidas un tercero en discordia, Luitingo, que aunque en un primer momento inició una relación con otra de las participantes, Pilar Llori, finalmente ha confesado que sus emociones han cambiado de rumbo. ¿Estará dispuesta Jessica a dejarlo todo por él, o seguirá junto a Pablo Marqués?