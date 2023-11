Los planes de Pablo Marqués cuando Jessica Bueno salga de 'GH VIP'

El flirteo entre Jessica Bueno y Luitingo sigue siendo uno de los temas más destacados de ‘Gran Hermano VIP’. La octava edición del reality de Telecinco está trayendo consigo un sinfín de polémicas, entre las que está el acercamiento entre estos dos concursantes. Y es que, pese a que este último empezó una relación amorosa en la casa de Guadalix con Pilar Llori, finalmente optaba por finalizarla en plató al admitir estar experimentando ciertos sentimientos por la madre del primer hijo de Kiko Rivera. Una información de la que se enteraba la modelo hace escasos días y que podría dinamitar su romance con Pablo Marqués.

Aunque todas las miradas están puestas sobre los avances que puedan darse entre Jessica Bueno y Luitingo, una parte de ellas también han ido a parar al tercero en discordia, Pablo Marqués. El empresario ha hablado con la defensora en plató y amiga de su novia sobre las circunstancias por las que está pasando su noviazgo, y ella se las ha hecho saber a Ion Aramendi y a los espectadores en el último debate de ‘GH VIP’: “La espera fuera y tendrán que hablar lo que tengan que hablar fuera”, ha comenzado indicando, para después aclarar que el modelo “está bien” pese a todo lo sucedido en las últimas horas.

Pablo Marqués se sincera sobre su relación en redes sociales

Estas palabras coinciden a la perfección con los movimientos 2.0 que Pablo ha llevado a cabo en sus redes sociales. El compañero de vida de Jessica ha hecho de su cuenta de Instagram su principal vía de escape a la hora de hablar, de una forma un tanto retórica, sobre su lado privado: “Dejad de preocuparos por temas superficiales y realmente valorar lo importante. Y no os dejéis manipular por ciertas situaciones muy ‘básicas’. Lo están manipulando y os lo estáis zampando. A mí no me van a hacer cambiar la confianza tan grande que tengo”, escribía recientemente en el pie de una imagen de él en bañador durante un viaje a Tailandia.

Sin embargo, precisamente en sus redes es donde puede apreciarse que Marqués no siempre tiene tanta confianza en sí mismo ni en su relación con Bueno. Tanto es así, que poco antes de este último alegato hacía otro en el que hablaba de la fragilidad de los compromisos y lo volátil de las personalidades: “Hoy las promesas se hacen con los dedos cruzados, los compromisos duran lo que una copa de vino, y los principios se diluyen mezclados con excusas poco creíbles que suavizan la conciencia. Llámalo ser fiel a uno mismo o egocentrismo envuelto con falta de resiliencia en general. Lo queremos todo pero no estamos dispuestos a sacrificar nada”, finalizaba.

La opinión de Anabel Pantoja sobre el acercamiento entre Jessica Bueno y Luitingo

Pero lo cierto es que, aunque el empresario prefiera esperar antes de dar un paso en falso respecto a su noviazgo con la sevillana, cada vez son más las personas que consideran que entre esta última y su compañero de reality hay algo más que una mera amistad. Una de ellas es Anabel Pantoja, que durante todo el concurso ha apoyado a la ex de su primo: “Conozco a Jessica, veo una cara especial, no os voy a engañar tampoco”, ha revelado.

Unos minutos más tarde, ha justificado algunas de las actitudes de Bueno: “También tengo que deciros que hay que ponerse en el lugar de las personas. Yo creo que ella está dentro, no sabe lo que ha pasado fuera, a lo mejor se le está removiendo lo que sea, pero es una persona sensata en el sentido de decir: ‘Tengo una persona fuera, tengo una familia fuera’ y creo que antes de dar un paso de decir si le gusta o no le gusta esperará a salir y aclarará sus ideas”, ha zanjado.

Otra de las colaboradoras del plató, Belén Rodríguez, se ha pronunciado sobre el tema al considerar que cree que a Jessica le gusta Luitingo pero todavía no es consciente: “Es el típico chico que no quieres que te guste, pero te enamoras de él. Creo que si va a haber algo entre ellos, ella primero se lo tiene que reconocer a ella misma”.