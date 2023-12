Pablo Marqués vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. Y, esta vez, no es por la actitud de Jessica Bueno dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Tras su expulsión de ‘GH VIP’, su novio acapara ahora todos los titulares por unos sorprendentes mensajes que se habría mandado con otra mujer mientras ella estaba inmersa en el concurso. El paso de su chica por el 'reality' de Telecinco y su acercamiento con Luitingo ha sembrado muchas dudas respecto al estado de su relación. Él ha vuelto a reaparecer en redes sociales, ajeno a esta nueva polémica que protagoniza y que habría motiva a Jessica a pedirle un tiempo.

La actitud de Pablo Marqués y Jessica Bueno respecto al estado de su relación

La pregunta resuena cada vez con más fuerza: ¿siguen Pablo Marqués y Jessica Bueno juntos? Las palabras de la modelo días después de su salida de 'Gran Hermano VIP' no hacían sino alimentar las informaciones que apuntan a que la respuesta es un 'no' rotundo. La madre del primer hijo de Kiko Rivera confesaba entonces no haber visto a su chico todavía. "Acabo de salir y tengo que enfocar todo. He estado centrada en mis hijos", se justificaba. Una llamativa actitud que llegaba después de confesar que, tras su expulsión, Pablo le había mandado un mensaje a su teléfono en el que le decía que la quería.

La postura de la modelo de centrarse en su vida se ha encontrado de frente con la reacción pública de Pablo. El empresario ha echado mano de sus redes sociales, como acostumbra, para lanzar un enigmático mensaje que siembra más dudas si cabe sobre su posible nueva situación civil. "¿Sabéis cuándo todo empieza a brillar? Pues ahí, ahí...", escribía. Al parecer, en la reformulación vital en la que está inmerso, Jessica Bueno no tiene especial cabida. Pablo se había convertido en su principal apoyo en la casa de Guadalix hasta que su acercamiento con Luitingo fue más que evidente.

"Ella ve estos mensajes y se queda muerta"

A esto hay que sumar los mensajes que han salido a la luz de Pablo Marqués y otra mujer. 'Así es la vida' ha desvelado una conversación entre el empresario y una amiga de este que no habrían sentado nada bien a Jessica. "Qué guapa, estás tremenda", son algunos de los comentarios privados que este le dedica. "Ella ve estos mensajes y se queda muerta. Son del viernes a las 18:00 horas, cuando Pablo no se había visto con Jessica aunque sí se habían mensajeado", han relatado desde el programa que presenta Sandra Barneda. La reacción de la exmiss España no se hizo esperar. "El domingo 3 de diciembre, por la tarde, es cuando Jessica le escribe y le dice: 'Oye, Pablo, necesito tiempo", han sentenciado.