Pablo Marqués, novio de Jessica Bueno, estalla contra José Antonio Avilés

Cada vez queda menos para el final de 'Gran Hermano VIP', un reality que está dando grandes titulares dentro y fuera de Guadalix de la Sierra. De hecho, el último en convertirse en protagonista ha sido Pablo Marqués, pareja de Jessica Bueno. ¿El motivo? Su rifirrafe con José Antonio Avilés, colaborador de televisión con el que no parece haberse entendido en absoluto. Tras una conversación entre ellos en la que el artista confirmaba la ilusión que tenía por ver a su novia, se desataba la guerra. Una batalla pública que ha terminado de la peor manera: lanzándose acusaciones a través de sus redes sociales. Lejos de firmar la paz, la tensión crecía por momentos entre ellos.

José Antonio Avilés comenzaba desvelando la condición que Pablo Marqués había impuesto antes de pisar un plató. Una exigencia que iba acompañada de palabras bonitas hacia la ex de Jota Peleteiro y que de repente se convertía en un problema. "Él me dice que no quiere aparecer en ningún plató y que si aparece, hay una condición para aparecer: que se le mande un mensaje a su chica. Me ha dicho que está bien, que la quiere mucho y que no hace falta callar ninguna boca en ningún plató de televisión que si quiere hacerlo lo hará en redes sociales", explicaba Avilés tras ponerse en contacto con Marqués. Horas después le tachaba de "mentiroso" y aseguraba las intenciones que él eran otras. Ninguna relacionada con el amor que siente por Jessica Bueno, la modelo que tantos apoyos está recibiendo en el programa de Telecinco.

A pesar de que Avilés insistía en que Pablo Marqués se estaba postulando como candidato de 'Supervivientes 2024', él lo niega. Una insinuación que, por cierto, le ha sentado como un tiro absoluto. "Hasta en tres ocasiones una representante te presentó para participar en 'Supervivientes', cuando tenías una relación sentimental con Lara Dibildos... Y vuelvo a confirmar lo que dije ayer, te has reunido con un representante para que te presente a 'Supervivientes 2024'", explicaba José Antonio. Poco después iba más allá y revelaba la confesión que supuestamente le había hecho el novio de Jessica Bueno sobre su situación económica, la cual sería muy acomodada, según su versión. Unos números en los que Avilés no confía en absoluto, a tenor de sus palabras. "Este señor me dijo literalmente: Yo tengo mucho dinero y no necesito ir a platós". No sé a qué fortuna se refiere... Pero la llevaba oculta desde ayer y que casualidad que para no gustarle los medios de comunicación casi todas sus parejas han sido famosas", añadía.

La contundente respuesta de Pablo Marqués contra Avilés

Mucho más contundente y escaso en palabras, Pablo Marqués posteaba un storie en el que dejaba claro sus planes cuando Jessica Bueno esté fuera de 'GH VIP'. Lejos de la información que Avilés tiene, él niega que se haya planteado participar en un programa de televisión. Tanto es así que incluso dice que "nunca hará un reality en Telecinco". "Nunca. Mentiroso", añade.