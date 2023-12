Pablo Marqués reaparece con un misterioso mensaje tras la salida de Jessica Bueno de 'GH VIP'

Pablo Marqués ha reaparecido. Tras la expulsión de Jessica Bueno de ‘GH VIP’, su pareja ha retomado el control de sus redes sociales para publicar una foto de sí mismo en un momento en el que todo apunta a que su historia de amor está en el aire. Sin embargo, el modelo ha preferido dejar de alimentar la polémica y compartir con sus casi 40 mil seguidores una instantánea propia con la luz solar de fondo.

“¿Sabéis cuando todo empieza a brillar? Pues ahí ahí…”, ha escrito en su publicación. Unas palabras que dejan entrever que Pablo Marqués ha dado pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida en la que, por ahora, no parece tener cabida Jessica Bueno. Y es que, aunque el empresario se había convertido en uno de los apoyos fundamentales de la sevillana mientras ella permanecía en la casa de Guadalix, sus acercamientos a Luitingo podrían haber hecho que su romance saltara por los aires.

Si bien el pasado jueves, 30 de noviembre, Jessica presumía de que el último mensaje telefónico que su novio le había enviado era un “te quiero”, sus palabras daban un giro de 180 grados tres días después. La madre del primer hijo de Kiko Rivera confesaba no haber visto todavía a su pareja tras abandonar ‘Gran Hermano VIP’, lo que hacía saltar las alarmas de sus seguidores: “Acabo de salir y tengo que enfocar todo, he estado centrada de en mis hijos”, se justificaba.

Por si fuera poco, pese a haber compartido durante más de dos meses un sinfín de imágenes junto a Jessica para alentarla, Pablo eliminaba todas ellas de su perfil de Instagram. Una actitud que para la exconcursante del reality de Telecinco no tiene mayor importancia: “Él subió fotos apoyándome, pero como ya estoy fuera no hacen falta”, aseguraba. Pero lo cierto es que sus numerosos intentos por tapar su crisis han resultado ser en vano, ya que cada vez es más notorio el distanciamiento entre ellos.

Las continuas muestras de cariño entre Jessica Bueno y Luitingo, al descubierto

A medida que los caminos de Marqués y la modelo se separan por momentos, se juntan los de esta última con Luitingo. La ex de Jota Peleteiro ha defendido en todo momento que su vínculo con el cantante ha sido meramente amistoso, aunque los últimos movimientos indican que entre ellos puede haber florecido algo más que eso. Por ahora, Jessica ha preferido no dar ningún paso en falso, aunque sigue apoyando al intérprete de ‘Operación Camarón’ desde la distancia: “Ojalá pueda verle sonreír con ganas pronto ahí dentro. Se lo merece. Desde la distancia le mando todo mi cariño y apoyo incondicional. No puedo verle así de triste, ¡necesita sentir que todos le queremos y apoyamos! ¡Vamos, Luis, sigue regalándonos momentos bonitos!”, exclamaba la de Sevilla en una carta abierta en Instagram.

Por su parte, Luitingo aprovechaba su visita al confesionario de ‘GH VIP’ para hacer su declaración más sincera a la hora de admitir lo mucho que echa de menos a su excompañera: “Estoy triste porque se me ha ido una grandísima parte de mi alegría, felicidad y motivación aquí”, comenzaba, para después entrar en detalles: “Echo de menos el cariño, los abrazos, cocinar juntos, estar unidos, su sonrisa, sus consejos, su personalidad, el no separarme de ella”, continuaba entre lágrimas.

La declaración de intenciones del artista no quedaba ahí, y más tarde se animaba incluso a entonar una canción dedicada a Jessica: “Cuánto daría por volverte a ver entrar por esa puerta, quién lo diría que sin tus manías me he quedado a medias, yo no sabía que este amor vivía en un reloj de arena y que podía estar sintiendo sin darnos cuenta…”. Unos acordes que la ex de Kiko Rivera escuchaba desde el plató de Telecinco muy emocionada.

Se desconoce si entre los planes de Bueno está el de dejar atrás definitivamente su noviazgo con Pablo y dar una oportunidad a Luitingo. Lo que sí se sabe es que el cantante ha comenzado a experimentar ciertos sentimientos por la sevillana, motivo por el que puso punto final a su romance con Pilar Llori con el objetivo de ser sincero consigo mismo y con la audiencia.