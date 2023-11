Aunque los seguidores de ‘GH VIP’ hayan podido llegar a creer que la relación entre Jessica Bueno y Pablo Marqués atraviesa su peor momento, nada más lejos de la realidad. El empresario sigue apostando al máximo por su vínculo con la sevillana, y así lo ha demostrado en su última publicación en Instagram junto a ella.

Con una tierna imagen de ambos en blanco y negro, Pablo Marqués ha dedicado su post “a todas las personas que me envían mensajes negativos sobre el amor que tenemos Jessica y yo”: “No nos vais a destruir, nuestro amor siempre va a triunfar. Me expongo aquí para que me digáis lo que queráis, cualquier comentario negativo, pero cuando Jessica termine su trabajo veréis el resultado y también quiero ver que veáis lo que habéis escrito y hagáis autocrítica. Os están manipulando las imágenes y os lo estáis creyendo. No os juzgo pero yo no me lo creo, solo creo en el amor que nos tenemos. No nos vais a romper”, ha comenzado explicando en una crítica directa a Telecinco por la supuesta emisión de ciertos fragmentos de la convivencia en la casa de Guadalix que, según el modelo, no se ajustarían del todo a la realidad.

Pero su mensaje no ha quedado ahí, y Pablo ha seguido firme en sus convicciones: “Jessica no te preocupes que ya hemos ganado. Lo voy a dar todo y cuanto más me digáis cosas negativas, más fuerzas me daréis para dar más y más. Después de todo, espero dar mi granito de arena para que sepáis y entendáis lo que es el amor verdadero, auténtico. Jessica me ha demostrado un amor tan grande que muchas personas ni se lo pueden imaginar y eso no ha cambiado para ella, diga lo que diga en un programa. Lo nuestro es íntimo y solo para nosotros”, se ha defendido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Marques ( @pablomarqueslife)

Por otro lado, Marqués ha lanzado un dardo directo a los medios de comunicación y ha puesto el broche de oro a su discurso con una declaración de intenciones hacia Jessica: “A toda la prensa que le gusta publicar estas historias, publicar lo que queráis pero más claro no puedo ser. Mi Jess, te espero cuando salgas y será un día más para nosotros. Nos falta vivir lo mejor y tenemos mil años para hacerlo. Esta foto me la hizo Jessica en septiembre mientras dormía. Jessica eres máxima”, ha zanjado.

Lara Dibildos, gran apoyo de Pablo Marqués y Jessica Bueno en su noviazgo

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes Pablo ha contado con el apoyo tanto de fans como de rostros conocidos. Entre ellos el de su ex, Lara Dibildos, que no ha tenido reparo en darle un “me gusta” como muestra de cariño pese a los numerosos comentarios que Marqués ha recibido en los últimos días y que demuestran que cada vez son menos las personas que confían en la continuidad de su relación con Bueno. Algo que no parece importarle en absoluto, ya que defiende a su pareja contra viento y marea y todo apunta a que seguirá haciéndolo hasta que esta salga de la casa de Guadalix y tenga oportunidad de explicarse en privado.

Este paso al frente del empresario coincide a la perfección con la información que daba la amiga y defensora en plató de Jessica Bueno durante el último debate de ‘GH VIP’: “La espera fuera y tendrán que hablar lo que tengan que hablar fuera”, aseguraba, para después aclarar que él “está bien” pese a que los acercamientos entre su novia y Luitingo cada vez son más evidentes.

Teniendo en cuenta que la madre del primer hijo de Kiko Rivera lleva dos meses encerrada en la casa más famosa de España, su novio ha preferido darle un voto de confianza y creer fielmente en su noviazgo, el cual parecía ir viento en popa antes de que ella se embarcara en esta aventura televisiva. Ahora, habrá que esperar a que ella abandone el reality por decisión propia o de la audiencia para saber si continúa con Pablo o si, por el contrario, sus sentimientos han cambiado.