Pablo Marqués desvela en qué situación está su relación con Jessica Bueno

Pablo Marqués se ha convertido en protagonista involuntario de la actualidad rosa. El hecho de que su chica, Jessica Bueno, sea una de las concursantes de 'Gran Hermano VIP' le ha puesto en el centro del huracán informativo. Recientemente, compartió un enigmático mensaje que hacía saltar todas las alarmas. En él se refería a la fragilidad de los compromisos y lo volátil de las personalidades. Sus palabras coincidían con el duro testimonio que compartió su novia sobre la traumática ruptura que vivió con su ex Jota Peleteiro. El empresario ha querido salir y explicar, alto y claro, en qué situación se encuentra su romance con la modelo.

Pablo Marqués se ha compartido en el apoyo incondicional de Jessica Bueno desde su entrada en 'GH VIP'

Desde su divorcio con el exfutbolista, Pablo Marqués se ha convertido en el mejor apoyo de Jessica Bueno fuera y dentro de la casa de Guadalix. El también influencer' es un asiduo de compartir su vida en las redes sociales y todo aquello que se le pasa por la cabeza. Desde su Instagram, donde le siguen algo más de 28 mil personas, no duda en lanzarle mensajes cariñosos a su pareja cada vez que puede. Da igual si el tema es específico sobre ella. Siempre encuentra el momento para acordarse de la madre del hijo mayor de Kiko Rivera.

La pareja se conoció en marzo de este año, como desveló la propia Jessica dentro de 'GH VIP'. "Me separé en diciembre. Me divorcié oficialmente. A Pablo lo conocí... Nos vimos por primera vez en marzo, pero lo que pasa es que yo lo veo y digo 'es el hombre perfecto', y lo he intentado dejar... Un montón de veces. Para obligarme a no estar con nadie", se sinceraba, dejando entrever el miedo absoluto de volver a repetir su historia de amor con Jota Peleteiro. Más exactamente, su doloroso divorcio que le obligó a estar varios meses en cama y recibir ayuda psicológica. "Yo salgo de mi casa y al día siguiente ya había otra persona durmiendo en mi cama. De eso hay un montón de cosas. A mí me da tanta pena... Me afectó tanto porque yo ponía la mano en el fuego por él. Eso jamás lo pensé", explicó en otro momento del concurso sobre su exmarido.

"A mi no me van a hacer cambiar la confianza tan grande que tengo"

El último mensaje que compartió hablando de "los compromisos" endebles le ha obligado, ahora, a pronunciarse sobre el estado de su relación con Jessica Bueno. A Pablo Marques no le ha sentado nada bien que se haya puesto en duda su noviazgo. Él se mantiene fuerte al lado de su chica, dure lo que dure su participación en el 'reality'. El empresario ha zanjado cualquier rumor que se pudiera haber suscitado a propósito de su último pronunciamiento.

"Dejad de preocuparos por temas superficiales y realmente valorar lo importante. Y no os dejéis manipular por ciertas situaciones muy 'básicas'. Lo están manipulando y os lo estáis zampando. A mi no me van a hacer cambiar la confianza tan grande que tengo", ha escrito en su Instagram. Junto a este terminante alegato, una sugerente foto de él en bañador durante un viaje a Tailandia. Una imagen pasada a la que ha querido remitirse para dejar claro que en estos momento, no hay nada que le preocupe. Mucho menos su relación con su famosa novia.