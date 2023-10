Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano ( @ghoficial)

Ha pasado más de un mes desde que comenzó ‘GH VIP 8’, y es por ello que sus concursantes ya empiezan a echar de menos a algunas personas del exterior. Este es el caso de Jessica Bueno, que antes de dar pistoletazo de salida a una nueva aventura televisiva, inició una relación sentimental con Pablo Marqués. El ex de Lara Dibildos no tuvo reparo en desplazarse hasta la casa de Guadalix para pregonar a los cuatro vientos el amor que siente por la madre del primer hijo de Kiko Rivera. Ahora, ha hecho uso de sus redes sociales para confesar los motivos que le llevaron a realizar este movimiento.

Tal y como ha confirmado el modelo en sus stories de Instagram, su declaración de amor a Jessica Bueno estuvo motivada porque sabe “que le hace muy feliz” y le gusta “animarla”. Y es que, Pablo Marqués ha afirmado en reiterados momentos lo mucho que le gusta la manera de ser de la sevillana, de la que se acuerda día tras día: “¡Vamos a ganar juntos!”, ha asegurado.

Jessica Bueno y Pablo Marqués, más enamorados que nunca: sus románticas dedicatorias

Fue hace tan solo unos días cuando los participantes de ‘GH VIP’ fueron sorprendidos en el jardín de la casa de Guadalix por unos gritos del exterior. Se trataba del novio de la modelo, que con megáfono en mano dejó constancia de lo mucho que la quiere y de que todo está bien fuera del reality, por lo que ella no tiene de qué preocuparse. Además, Pablo animó a Bueno hasta el punto de asegurar que sería ella quien se haría con el premio, y también le advirtió sobre su amistad con Álex Caniggia. Una información que la organización quiso evitar que llegara a oídos de Jessica, por lo que pusieron música para que no pudiera escucharse el contenido íntegro de los mensajes del novio de la concursante.

Por su parte, la que fuera nuera de Isabel Pantoja escribió una bonita carta a su compañero de vida desde Guadalix de la Sierra. En ella confesaba que, aunque había intentado poner punto final a su relación en diversas ocasiones dada su sonada ruptura con Jota Peleteiro, su noviazgo avanza a pasos agigantados y cada vez es mayor la sintonía que hay entre los dos protagonistas.

“Es muy difícil no saber nada de ti Pablo, pero estos días me han servido para darme cuenta de lo maravilloso que has sido y eres conmigo. Imagino tu cara y tus abrazos cada segundo. Los he necesitado en muchos momentos, sabes la paz que me dan. Me concentro en ellos en muchos momentos. Te echo de menos y al igual que con mis niños, intento no entrar en bucle para no venirme abajo. Sueño con volver a mirar tus ojos de cerca. Gracias por ser y estar. Te quiero”, indicaba la sevillana.

El ataque (sin éxito) de Jota Peleteiro a la pareja

De esta manera, ambos han demostrado que su historia de amor está por encima de los ataques que puedan recibir por parte de terceras personas. Y es que, quien hizo público su vínculo fue nada más y nada menos que Jota Peleteiro, que compartía en su cuenta de Instagram una imagen de Jessica y Pablo en un restaurante: “Como era la frase? El tiempo pone todo en su lugar @jessica_bueno ? Pues sí la verdad que sí. El Dibildos y Jessica Bueno. Como tiene el ojo el Dibildos, no falla, ahora me va a tocar mantener a dos palanquines”, señalaba con saña el exjugador de fútbol.

Ante estas duras declaraciones, el primero en pronunciarse fue Marqués: “No conozco a la persona que ha publicado este storie y no voy a entrar a valorarlo ya que no tiene fundamento. Quiero pedir disculpas a Lara si esto le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella. También siento si esto le ha podido afectar a Jessica, a su familia y entorno. Creo que no se debería hacer debate sobre estos temas cuando puede haber menores que les hagan daño o pueda llegar a afectarles. No sabemos de qué modo puede afectar a su entorno y los adultos debemos protegerlos y no entrar en conflictos (…) No voy a hablar de mi vida privada ni mi intimidad. Soy una persona muy sencilla, normal y honrada que se debe a su empresa de ingeniería. Espero que con esto quede todo solucionado. Todo está bien, en calma y sin rencor por mi parte”, relataba.

Entre tanto, Jessica reaccionaba a las palabras de su ex por medio de Pepe del Real para ‘El Programa de Ana Rosa’: “Voy a seguir siendo prudente, voy a optar por los hijos que tenemos en común… Pero me sorprende esa publicación, me incomoda y no me agrada”, respondía ella.