La carta de amor de Pablo Marqués a Jessica Bueno

La participación de Jessica Bueno en 'GH VIP' no está permitiendo descubrir cómo surgió su historia de amor con Pablo Marqués. La sevillana se está sincerando por completo dentro de la Casa de Guadalix, incluso ha reconocido que ha intentado dejar la relación "un montón de veces". Su pareja ha sorprendido dedicándole una preciosa y romántica carta que ha compartido a través de las redes.

"El amor. Siempre he pensado que cuando amamos es porque queremos lo mejor de esa persona por lo que el amor nunca es egoísta ni egocéntrico", así comienza la misiva que el modelo ha publicado en su perfil de Instagram. Continúa reconociendo que el amor "es querer que la otra persona se desarrolle, crezca y progrese, en definitiva, que viva. El amor es estar ahí cuando uno lo necesite, dedicarle su tiempo que al fin y al cabo es lo más valioso que tenemos que ofrecer a la otra persona. El amor es alegrarse por las alegrías de la otra persona, es dejar que sea una misma. El amor es respeto y no debemos dejar que factores externos alteren nuestra perspectiva", escribe.

Pablo Marqués, muy enamorado de Jessica Bueno

El empresario se ha alegrado del momento que atraviesa su chica inmersa en una gran aventura televisiva. "Me encanta verte vivir cosas buenas… cosas para ti y solo para ti. Por fin… ya iba siendo hora. Que sigas brillando así de bien y yo lo siga viendo desde mi mundo dándote la libertad y el espacio que te mereces. Y ese cuadro representa lo que quiero para ti: amor". Junto a la carta, Pablo Marqués ha publicado una foto en la que posa con el cuadro en cuestión que representa su amor por Jessica Bueno y que él ha pintado.

Jessica Bueno ha recordado dentro de 'GH VIP' que este romance comenzó en un momento delicado de su vida tras una ruptura dolorosa de Jota Peleteiro con quien estuvo unida casi una década. "Me separé en diciembre. Me divorcié oficialmente. A Pablo lo conocí... Nos vimos por primera vez en marzo, pero lo que pasa es que yo lo veo y digo 'es el hombre perfecto', y lo he intentado dejar... un montón de veces a obligarme a no estar con nadie", manifestaba.

