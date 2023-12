Pablo Marqués rompe con Jessica Bueno "por teléfono"

Por fin se conoce la verdad. Después de muchos días jugando al despiste, Pablo Marqués ha confirmado su ruptura con Jessica Bueno. El paso de la sevillana por la casa de 'GH VIP' podría haberles pasado factura. Así lo ha confirmado el modelo, en un comunicado que ha compartido en las redes sociales.

"Me he cansado de escuchar mentiras", lamenta el modelo

"Después de una semana de desconexión completa vamos a poner los puntos sobre las íes. Me he cansado de escuchar mentiras. Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa pero no podía defenderme y además no quería. Ahora sí quiero", arranca diciendo Pablo Marqués en su escrito.

"Hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella", asegura Pablo Marqués

"Cuando salió J ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella. Confirmo que he sido totalmente respetuoso, firme y leal todo ese tiempo. A partir de ahí puedo hacer lo que me apetezca con mi vida", continúa diciendo.

"El domingo por la tarde vi a J en persona antes de su debate nocturno para decir cómo me había sentido. (Otra mentira) Ya os podéis imaginar. Me cansan las mentiras y los ocultamientos. No voy a decir nada más al respecto. Solo pido que me dejen hacer mi vida ya que no quiero saber nada de Tele ni de esos 2 meses y medio del pasado. Por favor respetadme", prosigue. "Mi vida es mucho más llena que todo eso y

la voy a disfrutar".

De su misiva llama especialmente la atención el hecho de que le comunicara a Jessica que la relación había llegado a su fin por teléfono, y no personalmente, como suele procederse en estos casos. Quizás este detalle evidencie el desgaste de la pareja a lo largo de su concurso en 'GH VIP', donde la amistad de la modelo con Luitingo ha dado mucho que hablar. Tan estrecho ha sido el vínculo entre ambos que les ha pasado una cara factura.

Al parecer, las cosas no marchaban como tenían que ser. Tal y como ha deslizado recientemente José Antonio Avilés, el pasado domingo Jessica le mandó unos mensajes a su hasta ahora pareja para comunicarle que no tiene las ideas clareas: "Le escribe y le dice: 'Oye, Pablo, necesito tiempo".

Parece evidente que la que fuera pareja de Kiko Rivera y Jota Peleteiro no descarta ir más allá con Luitingo, con el que ha hecho tan buenas migas. ella insiste en que no hay relación amorosa: "Somos amigos, ya se irá viendo lo que pasa". El tiempo dirá si surge o no el romance... De momento, Pablo Marqués ya ha tomado dos decisiones importantes: una, romper con Jessica; en segundo lugar: eliminar todo rastro de su idilio en las redes sociales.