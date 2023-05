Pablo Iglesias hace una propuesta laboral a Jorge Javier Vázquez tras cancelarse 'Sálvame'

Este viernes 5 de mayo saltó una bomba nuclear. La era 'Sálvame' llega a su fin el próximo 16 de junio, una cancelación que ha dejado boquiabiertos a muchos y que supondrá que sus colaboradores dejen de trabajar, al menos, en el programa vespertino. Presentado por Jorge Javier Vázquez, lo cierto es que al catalán no le falta trabajo en Telecinco. Una noticia que hay quien ha aprovechado para hacerle una propuesta laboral, en concreto, Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, quien ha reaccionado al adiós del programa en sus redes sociales, dirigiéndose directamente a Jorge Javier. Eso sí, con tono de humor.

Pablo Iglesias querría captar la atención del presentador para el Canal Red, el canal en el que el político está a la cabeza. "Nos van a querer parar, pero contigo mantendremos la independencia de un medio que va a romper el bloque de poder mediático", dice. "Muy pronto en Canal Red. “Rojos y Maricones” presentado por Jorge Javier Vázquez. Tiene un caché un poco alto para nosotros, así que puedes echarnos una mano. Tenemos un par de huecos más en la parrilla... podíamos montar ‘Rojos y Maricones’, ‘Salsa Roja’ y ‘Facha Deluxe", ha escrito. De este modo hacía un guiño a una de las polémicas más frases del presentador.

Pablo Iglesias, además, ha pedido a sus seguidores que hagan una aportación monetaria, pues el sueldo de Jorge Javier Vázquez es bastante alto para un canal de internet que busca ser independiente y que funciona en Youtube. La publicación hasta el momento ha alcanzado muchos 'me gusta' y compartida miles de veces, pero no ha obtenido respuesta del presentador. De momento, ha preferido mantenerse al margen y no responder si estaría dispuesto a trabajar mano a mano con Pablo Iglesias.

Muy pronto en @CanalRed_TV “Rojos y Maricones” presentado por @jjaviervazquez Tiene un caché un poco alto para nosotros, así que puedes echarnos una mano en 👇🏻https://t.co/vJnIFFxu4j pic.twitter.com/Pziz7Utgej — Pablo Iglesias 🔻(R) ( @PabloIglesias) May 5, 2023

Lo que sí tenemos claro es hasta qué fecha tiene contrato Jorge Javier con Mediaset. Será hasta el año 2925 cuando él esté ligado a la compañía, algo de lo que el propio conductor se ha sincerado en televisión. "Si el equipo directivo quiere contar conmigo, perfecto, si entienden que pertenezco a otra época y que ya no casa con lo que hacen, también perfecto", dijo el presentador en una charla con Carlos del Amor.