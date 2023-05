Pablo Alborán rompe con su novio tras dos años de relación

Pablo Alborán ha roto su relación tras dos años de noviazgo con un atractivo financiero, un joven banquero al que conoció en el círculo de la gay-set madrileña. El cantautor malagueño, que siempre se ha mostrado muy receloso respecto a su vida privada, confesó el pasado 2020 su homosexualidad. Un gesto que sorprendió mucho. Desde entonces, se le ha relacionado con algunos rostros conocidos como Ricky Martín o el influencer Pelayo Díaz. Sin embargo, la persona que durante este tiempo había ocupado su corazón sería un guapo moreno empresario del que han trascendido pocos detalles.

Durante este tiempo, el cantante de 'Te he echado de menos' ha mantenido una relación sentimental con este misterioso hombre. Sin embargo, tal y como adelanta 'La Otra Crónica' de 'El Mund0', la pareja ha decidido tomar caminos separados. Una decisión que tomaron hace un par de meses y que parece que es de 'no retorno'. Ni Pablo ni esta persona están pensando en darse una segunda oportunidad, por lo que ahora Alborán tendrá nuevo material para sus canciones más inspiradoras.

Pablo Alborán siempre se ha mostrado muy celoso de su vida personal

Hace tan solo unas semanas que Pablo Alborán se sentaba en 'El Hormiguero' para hablar de 'La Cu4rta Hoja 2023', su próxima gira por España que arrancó este 20 de mayo en la localidad malagueña de Fuengirola y concluirá el 22 de noviembre en Madrid. Sin embargo, durante su charla con Pablo Motos, nada hacía presagiar que acababa de romper su relación con este atractivo financiero. Mantener una relación con el cantante malagueño no es tarea fácil debido a su profesión y a sus continuos viajes, además de su obsesión por proteger su vida privada.

Durante estos dos años de noviazgo, Pablo Alborán nunca se ha dejado ver con su novio. Siempre pendiente de no acudir a ningún lugar sospechoso de que le pillase la prensa o les pudiese fotografiar alguien, ha hecho que le terminara pasando factura. Su pareja no ha podido continuar con una relación en el que su pareja siempre estaba pendiente de que nadie los viera juntos, por lo que finalmente han decidido que lo mejor para los dos es separarse. Aunque Alborán ha etiquetado a su ex en algunas de las imágenes de Instagram de Alborán, en ninguna de ellas se adivina amor entre ellos, ya que ambos aparecen juntos entre la multitud de amigos en común.

Hace unos años que el cantante confesó su condición sexual

Fue en junio de 2020 cuando Pablo Alborán compartió un vídeo a través de las redes sociales confesando que era homosexual: "Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de la libertad o la igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia o la homofobia... cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso"