Pablo Alborán se emocionada al hablar de su amiga, Mila Ximénez

El cantante no ha podido evitar emocionarse al hablar de Mila Ximénez y no ha sido capaz de decir con qué recuerdo se queda de la colaboradora.

Pablo Alborán fue el pasado miércoles uno de primeros en hacer pública su tristeza al enterarse de la muerte de Mila Ximénez tras un año intenso de lucha contra el cáncer de pulmón que padecía. El cantante estaba muy unido a ella e incluso hacían planes fuera de los platós de televisión. «Mila, no dejaré nunca de cantarte. Gracias por tus sonrisas y tus buenas energías. Así te voy a recordar siempre. Un beso enorme a toda la familia», escribía el cantante.

El día a día de Pablo ha continuado, pero como no podía ser de otra manera, ha querido dedicar unas bonitas palabras a Mila cuando le han preguntado por cómo ha vivido estos días tan duros de duelo. «¿Qué quieres que te diga? Mucho dolor, mucha pena. La familia está en mi pensamiento. La vamos a echar de menos», ha empezado diciendo emocionado.

Casi sin poder hablar, el cantante prefería reservarse para él qué recuerdo se lleva de la colaboradora: «Prefiero no hablar. Hay que respetar por Mila, me llevo todo su cariño. Nos teníamos mucho cariño. Teníamos una gran amistad, pero ya, ya no voy a hablar más», ha terminado diciendo sin poder seguir hablando de la muerte de Mila.

Pablo Alborán no puede evitar emocionarse al hablar de Mila