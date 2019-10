Pablo Alborán se encuentra trabajando en su próximo trabajo discográfico, pero aún así, tiene tiempo para otros quehaceres y promociones. El artista siempre se ha caracterizado por demostrar una sencillez en muchos aspectos de su vida… también a la hora de hablar de algunos temas más privados. El cantante ha desvelado haber padecido ansiedad.

Pablo Alborán habla sobre sus episodios de ansiedad

Pablo Alborán ha reconocido haber padecido ansiedad, un problema que sufren muchas personas en la actualidad. El cantante no ha tenido en problema de hablar sobre esto en una entrevista concedida al periódico ‘El Mundo’, donde se «abre en canal» y desvela el horror que ha vivido por ello.

«Tener un cuadro de ansiedad es horrible, es como si estuvieras drogado. Se te paraliza el cuerpo, crees que te vas a morir y no tienes ni una sola herramienta racional a la que te puedas agarrar. Es de las peores cosas que me han pasado. De hecho recurrí al psicólogo para que me ayudara a salir de ese bache», ha comenzado contando el cantante.

«Fueron tres días de horror», ha explicado el artista

Pablo Alborán asegura que «fueron tres días de horror», explica. «No puede ser un tabú ir al psicólogo, por eso lo cuento, no pasa nada por ir al psicólogo, a mí me ayudó muchísimo», ha contado sobre este episodio de su vida.

El cantante ha querido contar a qué se debió el último episodio de ansiedad que ha sufrido: «Yo creo que fue el contraste de pasar tanto tiempo de gran intensidad del trabajo a, de repente, el vacío total de después. Estaba en casa y no sabía qué hacer», ha explicado en la entrevista.