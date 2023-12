Los otros negocios de Aitana

No cabe ninguna duda de que Aitana es la artista española del momento. Mientras que triunfa con sus últimos conciertos al otro lado del charco, lo cierto es que la cantante se ha visto en el punto de mira después de que Sebastián Yatra confirmara su ruptura. Lejos de hablar sobre el tema, la catalana sigue centrada en su música y su trabajo. Lo que pocos conocen es que más allá de sus canciones, la que fuera concursante de 'OT 2017' ha entrado en el mundo empresarial de la mano de su padre. A continuación, hablamos de su faceta más desconocida.

Fue el pasado 20 de septiembre cuando Aitana dio de alta la sociedad Mani 777 SL, que está dedicada íntegramente a la música. "La producción, fabricación y distribución audiovisual y fonográfica. La promoción, representación y asesoramiento de artistas, músicos, instrumentistas y cantantes tanto solistas como grupos", se puede leer así la descripción de su objeto social. Se trata de una entidad que contó con 3.000 euros de capital inicial y cuyo domicilio fiscal está en Hospitalet de Llobregat. En esta aventura empresarial no está sola puesto que su padre, Cosme, está registrado también como administrador solidario.

No obstante, esta no es su primera inmersión en el mundo empresarial. Para encontrar la primera hay que echar la vista atrás, a abril de 2022. Entonces, la artista dio de alta Sop y Oli SL, una empresa que se dedica a la promoción inmobiliaria y que comenzó con un capital inicial de casi 700.000 euros. Por el momento, no ha presentado cuentas, pero sí se ha encargado de vender la vivienda que compró en Madrid. Tampoco hay alguna propiedad a su nombre. La catalana figura como única administradora y accionista, su padre es apoderado.

Así hablaba Sebastián Yatra de su ruptura con Aitana

Fue hace unos días cuando Sebastián Yatra reconocía a la salida de un aeropuerto que su relación con Aitana había llegado a su fin. "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", decía para sorpresa de todos. La cantante a su llegada a España reconocía que le seguía teniendo mucho cariño al colombiano y que iban a seguir teniendo una buena relación de amistad. Sin embargo, días antes, la interprete de "Las Babys" se venía abajo durante unos de sus conciertos en México. "Hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me queda dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros. Porque, al final, la vida son cambios, y de eso va esta canción", aseguraba.