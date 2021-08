El ‘otro diario secreto’: Isabel Pantoja también escribe reflexiones como Rocío Jurado

Mucho se está hablando en los últimos días del diario secreto de Rocío Jurado que, según su hija, Rocío Carrasco, en realidad debería referirse a él como anotaciones o apuntes que su madre dejó y en los que hablaba de sus supuestos problemas con su familia. Sin embargo, poco o nada se habla de la misma afición por la escritura que comparte con Isabel Pantoja y que, según Chelo García Cortés, quien fuese íntima amiga de la tonadillera durante décadas, podría estar preparando para su pronta publicación. Según la periodista, la cantante también escribe y pone con su puño y letra lo que piensa, lo que siente y lo que le sucede con la firme intención de perfilar unas futuribles memorias autobiográficas con las que poner los puntos sobre las íes y arrojar luz sobre acontecimientos en su vida que aún permanecen entre tinieblas.

Chelo García Cortés afirma que en estos momentos Isabel Pantoja podría estar escribiendo las primeras anotaciones y reflexiones que vendrían a recogerse en un futuro libro sobre su vida, contado en primera persona. Mucho se habla sobre la vida de la tonadillera, pero son contadas las ocasiones en las que ella toma la palabra y desvela qué sucede realmente en Cantora y su universo. Unas revelaciones que seguramente todos querrían conocer y que de salir al mercado literario seguro que se convierte en todo un ‘best seller’, pero que por ahora no se ha materializado en un libro, sino que tan solo serían anotaciones que después, dándole forma, bien podría ser el inicio de unas memorias de éxito asegurado.

La periodista, que durante años ha estado al lado de Isabel Pantoja como confidente, sentencia con rotundidad que “Isabel escribe sus sensaciones, su soledad, sus pensamientos, como todas las personas que viajan. Yo cuando no tenía que viajar como ahora a veces yo decía, cómo serán las horas de hotel, ahora las estoy viviendo. Las horas de soledad en el hotel son horribles, a mí no me ha dado por escribir, porque he escrito mucho, soy muy vaga para escribir, pero si me da por leer, tienes que combatir con la soledad de alguna manera. Isabel lo que escribe son pensamientos, sentimientos, no sé lo que pasará después, no te puedo decir, espero que tarde mucho y que siga hacia delante, pero seguramente que algún día los publique ella o alguien”, afirma Chelo García Cortés con conocimiento de causa.

Ahora bien, sobre lo que Chelo García Cortés no quiere entrar en terreno de especulación es sobre qué escribe exactamente. No se moja al confirmar si Kiko Rivera tendría un papel destacado en las futuribles memorias de Isabel Pantoja, pero no duda en que este proceso de escritura está suponiendo una vía de escape para la que un día fuese su amiga y a la que no ve desde hace dos años, desde ‘Supervivientes’.