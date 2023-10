La otra cara de Ana Rosa Quintana que no vemos por televisión

Con el inicio de la nueva temporada televisiva, Ana Rosa Quintana asumió el reto de convertirse en la maestra de ceremonias en las tardes de Telecinco. La veterana presentadora se despidió de las mañanas y aterrizó en 'TardeAr' con un espacio a la vanguardia y con diversos rostros conocidos. Para darle un nuevo toque al programa de Unicorn, la periodista sabe la importancia de las redes sociales y es por este motivo por el que muestra una faceta desconocida a través de ellas.

'TardeAR' sabe la importancia que tiene el universo 2.0 para conseguir captar a nuevos espectadores. Por ese motivo, Ana Rosa Quintana muestra una faceta completamente diferente de su programa a través de TikTok. En concreto, la podemos ver más cercana que nunca. La periodista se muestra sin filtros, la podemos ver tomándose un café para recargar pilas mientras tienen lugar las pausas publicitarias y también no duda en presumir de los arriesgados looks que lleva cada tarde. De hecho, en más de una ocasión ha revelado que se preocupa cuando le ponen tacones altas. En concreto, como si de una tiktoker se tratase, la presentadora explica de dónde son sus looks y los motivos que le ha llevado a su estilista a elegirlos. En los entresijos de las pausas, podemos ver a todos los colaboradores conversando y compartiendo anécdotas mientras que Quintana escucha atentamente.

Ana Rosa Quintana, ¿la próxima reina de los challenges?

En estos vídeos podemos ver el detrás de cámaras, las conversaciones que tienen los colaboradores del programa de Telecinco cuando nadie les ve, así como algunos de los entresijos de los reportajes más importantes de la tarde. El programa de Unicorn trata de captar a un nuevo público, acercar el espacio a un universo completamente digital. Esta apuesta recuerda a los inicios del programa de 'Y ahora Sonsoles'. Sin embargo, Ana Rosa Quintana ha querido ir un paso más allá y mostrar su lado más desconocido haciendo que esto sea un auténtico reclamo. Aunque la presentadora aún se muestra reticente a grabarse ella mismo, lo cierto es que la soltura que está demostrando nos indica que igual próximamente se anima a hacer algún challenge de esta conocida red social.