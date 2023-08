Óscar Tarruella explota contra Raquel Sánchez Silva: "Se le ha hecho un lavado de imagen"

En Italia y en España no se habla de otra cosa. Mario Biondo diez años después de su fallecimiento vuelve a primera línea mediática, sin embargo, su familia solo puede sentir decepción. Consideran que el documental de Netflix 'Los últimos días de Mario Biondo' han sido "un lavado de imagen de su viuda, Raquel Sánchez Silva" y que el dolor de los padres del italiano ha sido parodiado. Así lo asegura a la revista SEMANA Óscar Tarruella, perito judicial del caso. Tras visionar los tres capítulos que están disponibles en la plataforma desde el 3 de agosto, el experto tilda lo emitido como "una cortina de humo". "Deberían de sentirse mal por manipular la verdad. Así no se hacen las docuseries serias", desliza en conversación con este medio.

"Han editado todo para que parezcamos unos paranoicos locos"

Está convencido de que se ha faltado a la verdad, de hecho, tanto él como la familia de Mario tienen la plena intención de demandar tanto a Netflix como a los productores de la docuserie. No se quedarán de brazos cruzados y es que desautorizaron el uso de sus entrevistas tras descubrir que detrás del proyecto estaba Guillermo Gómez, el que fuera representante de Raquel Sánchez Silva hasta el año 2022. "Se deberían sentir mal ellos, pero parece ser que ha primado el interés económico y faltar a la verdad por encima de todo. Para eso existen los tribunales, para presentar las pruebas. Esas pruebas están en un Juzgado de Instrucción de Madrid a la espera de aceptación a trámite y en paralelo voy a demandar a Netflix y por supuesto también la productora", dice rotundo. "Que se atengan a las consecuencias", añade.

Tarruella considera que "se ha tratado todo de forma torticera" y que el objetivo de este documental no es otro que "desacreditarles", pero hará lo posible porque la muerte de Mario Biondo no quede indemne. "Para mí cualquier muerte judicial no es un juego, sino una vida humana que ha sido arrebatada de una forma violenta. Nos veremos en los tribunales. Hay que tener paciencia con este tipo de causas", desliza rotundo. No alcanza a comprender que se hayan omitido, entre otras cosas, la pregunta que se hizo la justicia italiana, donde se cuestionó la razón por la que no se intervino el teléfono de la presentadora Raquel Sánchez Silva: "El productor, Guillermo Gómez, debería opinar sobre todo lo objetivo. En el auto italiano se preguntan cómo en la justicia española con todas las contradicciones de la viuda no se le intervinieron sus llamadas telefónicas. Eso no interesa ponerlo".

"Yo no dormiría tranquilo si fuera Raquel Sánchez Silva"

Su conclusión tras visionar los más de 120 minutos de 'Los últimos días de Mario' es clara. Además, considera que ni quien está detrás del proyecto, ni tampoco Raquel deberían dormir tranquilos después de analizar todas las pruebas que él tiene en su poder. "Lo he visto como un lavado de imagen de Raquel. Ahora que por casualidad la misma plataforma ha sacado un reality presentado por ella que se llama 'Falso amor'. Manda narices a quien se le ocurrió el título (...) Ellos sabrán, si ellos pueden dormir bien por la noche al hacer este tipo de cortina de humo que solo destroza a su familia. A mí lo que me digan de mí...No me da igual, pero estoy acostumbrado a que me ataquen. He sido condecorado dos veces por el Ejército y en siete ocasiones por la Policía por resolución de casos de máxima relevancia pública en cuanto a asesinatos y crimen organizado, digo que por algo será. Imagino que no me las han regalado. Al parecer Raquel sí duerme con la conciencia tranquila. Yo no soy amigo de ella como el amigo que protagoniza el documental (Guillermo, el productor)", dice.

Raquel Sánchez Silva habría declinado hacer declaraciones en este documental que tanta controversia está generando en redes sociales. Ella trata de capear el temporal en su hogar y, aunque quiere permanecer ajena a la polémica, lo cierto es que su nombre está siendo muy googleado en las últimas horas. "Yo no dormiría con la conciencia tranquila si fuera Raquel. Ni ella ni muchas personas que aparecen en estas investigaciones privadas. Este documental torticero ha sido hecho a traición. Querían limpiar su imagen. Ella nunca quiso estar en la causa de parte, ni saber...Archivaron en España la causa en tiempo récord. A mí me sorprende que no te interese qué se está investigando a lo largo de los años", se preguntar Óscar Tarruella.

El criminólogo pone el grito en el cielo al cuestionarse todas las versiones que Raquel Sánchez Silva habría dado ante las autoridades. Numerosas contradicciones que ahora vuelven al presente y que resuenan cada día en la cabeza de la familia de Mario Biondo. Mientras ellos mantienen que el cámara era alguien vivaz y con infinidad de proyectos por delante, su viuda llegó a decir lo contrario, lo que dolió profundamente a sus seres queridos. "Hay contradicciones de Raquel cuando llega la Policía Local, no la Nacional. Ella da una primera versión y luego declara días después ante el Grupo 6 de la Policía Nacional y da otra versión radicalmente opuesta. En una dibuja a su marido como un chico sano, vital...y en la otra dice que tenía carácter depresivo, que jugaba a autoasfixia con su hermana, que en alguna ocasión le había manifestado la intención de suicidarse. Esto último lo negó en su primera declaración", relata.

En otro orden de cosas, el perito judicial saca a la luz la cita médica que ambos tenían solo unos días después de que Mario Biondo apareciera colgado de una estantería en la casa que él y Raquel compartían en Madrid. Óscar nos confiesa que el día 5 de junio de 2013 ambos tenían cerrada una importante reunión con un médico, la cual se había agendado por su intención de ser padres. "Dijo que tenían planes de futuro. En el documental se habla de la oligospermia, pero el señor Guillermo no dice que el 5 de junio tenían una cita para la fertilización el día 5 de junio en la clínica Ruber. Él murió asesinado el día 30". Además, reprocha que no se hayan utilizado imágenes de cámaras de seguridad en la docuserie y sí, en cambio, audios de supuestos trabajadores del club de alterne en el que se ha asegurado que Mario hizo uso de su tarjeta de crédito. "Si tenían estos testimonios ¿por qué no los aportaron a la causa? qué raro, ¿no? No es llamativo, simplemente no es creíble. Hay una investigación privada que rebate que Mario estuviera allí. En el documental se dice mucho, pero no se demuestra. Dicen que todo está basado en informes periciales, pero eso es mentira con mayúsculas. A día de hoy, nunca se ha entregado el atestado del grupo 6 de homicidios de Policía Nacional".

A día de hoy, tanto la familia de Mario Biondo como el propio Óscar Tarruella pelean por llegar al fondo de este caso lleno para ellos de incoherencias. A pesar de que tanto en Italia como en España el caso Biondo ha sido cerrado, jamás se rendirán. "No hemos dejado de trabajar en ningún momento. La maquinaria no se ha parado nunca, aunque ellos se piensen que sí. La investigación privada sigue en marcha hasta que no se abran unas diligencias, su señoría será quien determinará qué unidad de investigación se encargará. Policía Nacional o de la Guardia Civil...", finaliza.