Ortega Cano, serio, reacciona a la nueva ilusión de Ana María Aldón

Seis meses después de firmar su divorcio con José Ortega Cano, Ana María Aldón vuelve a darle una nueva oportunidad al amor. A lo largo de las últimas semanas, la diseñadora de moda ha confirmado que está de nuevo enamorada gracias a un hombre que le hace sentir la mujer de su vida. Aunque no ha querido ponerle nombre, sí hemos podido ver su cara, así como algunas pinceladas de la romántica velada que pudieron disfrutar hace unos días. Ahora, el diestro, con el semblante serio, ha reaccionado al respecto.

Vídeo: Europa Press

José Ortega Cano y el resto de su familia ha viajado hasta Sevilla para asistir al cumpleaños de José Luis López Fernández, 'El Turronero'. A la salida del AVE, el diestro se ha mostrado feliz por estar en la capital hispalense y aseguraba que se lo iban a pasar en grande en la ya denominada fiesta del año. Sin embargo, su feliz semblante cambia por completo cuando las cámaras de Europa Press le preguntan por la nueva ilusión de su exmujer, Ana María Aldón. Vea el vídeo para conocer de primera mano la reacción del matador.

Pese a todo, Ana María Aldón no está dispuesta a que nadie le amargue su felicidad y está muy contenta con el nuevo capítulo de su vida. La diseñadora está enamorada, tiene mariposas en el estómago y quiere consolidar su relación. "Me siento la mujer de su vida. Me hace sentir que soy su prioridad", llegó a decir y confirmó que su familia ya lo conoce.