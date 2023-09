José Ortega Cano responde si irá o no a la boda de Ana María Aldón

José Ortega Cano sigue adelante con su vida, ajeno a los planes de boda de Ana María Aldón. Su ex planea ya su boda con Eladio, su actual pareja. Los planes de la colaboradora no son ajenos al diestro, quien no ha dudado en responder sobre su posible paso por el altar. Asegura que "por supuesto" mantiene cordialidad con la diseñadora e incluso asegura que desea todo lo menor a su ex: "Por supuesto que sí". Eso sí, cuando le preguntan si él iría a la boda responde que "eso ya es otra cosa" y que "no" tiene previsto asistir. No se pierda el vídeo para ver su reacción.

Vídeo: Europa Press