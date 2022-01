Este lunes se han emitido por primera vez las imágenes de Rocío Carrasco abriendo las cajas que llevaban 13 años ocultas en un total de 18 contenedores de un guardamuebles de las afueras de Madrid. Son objetos que pertenecían Rocío Jurado y que el pasado 14 de diciembre, la hija de la cantante decidió rescatarlas del olvido para enseñarlas a toda España. Tras el traslado de los enseres, -un total de 36 toneladas de recuerdos, Carrasco ha enseñado qué ha estado tanto tiempo en la sombra.

Entre las muchísimas cosas que formaban parte del legado de ‘la más grande’ no solo había cosas de la cantante. También había parte del patrimonio de José Ortega Cano. Como capotes de toreo, así como «fotografías» y «carpetas» suyas. Un lote que Rocío Carrasco ha decidido enviarle al matador directamente a su domicilio: «Van para su sitio para dárselas».

«No queremos esas cajas», ha respondido el torero al recibir las cajas que le ha hecho llegar la hija de la cantante

Cuando el de Cartagena ha recibido el envío, su reacción ha resultado, como poco, llamativa. Quien pueda imaginar que ha aceptado las cajas que le ha hecho llegar Rocío Carrasco se equivoca. Todo lo contrario: ha decidido rechazarlo. «No queremos esas cajas», ha respondido de manera rotunda cuando una empresa de mensajería ha llegado al domicilio que comparte con Ana María Aldón para hacerle entrega de parte de sus recuerdos con su primera esposa.

A las puertas de su domicilio, el diestro ha dicho que no desea tener las cajas en su residencia, por lo que ha dado orden de que vuelvan a su lugar de origen. Su reacción demuestra el enfado y la indiferencia que le ha provocado el gesto de Rociíto. No quiere saber nada de ella. Menos aún después del tenso encuentro de esta y de su hija, Gloria Camila, en los juzgados.

Cabe recordar que hace apenas unas semanas, las dos hijas de la chiponera se veían las caras en los tribunales. Gloria Camila reclamó por vía judicial que su hermana no desvelase a la audiencia de Mediaset el contenido de las cartas que su madre escribió en vida. Esto no ha hecho más que tensar más aún la cuerda entre ellas, que llevan años sin hablarse. En consecuencia, Ortega Cano no ha recibido de buen grado este paquete tan especial que le ha hecho llegar Rocío Carrasco. A estas alturas no ha sentido la más mínima curiosidad por saber qué hay en el interior. Por eso no lo ha dudado un segundo y lo ha hecho retornar de inmediato al lugar de donde proceden.

Entre los objetos que ha mostrado este lunes Rocío Cararsco también había cosas de sus hermanos, José Fernando y de Gloria Camila. En ‘Ya es mediodía’, la joven ha aclarado que no le ha llegado nada. «Yo no lo he recibido. Las cosas han ido a casa de mi padre. Las cajas han llegado a la puerta, pero no los han recibido», ha respondido cuando Sonsoles Ónega le ha preguntado por el asunto.

Gloria Camila se derrumba al conocer el contenido de las cajas de su madre

«Lo llama el repartidor y le dice: ‘Tengo un paquete para ti en la puerta de tu casa’. Mi padre lleva tres coches de prensa detrás y le dice al repartidor que espere unos minutos a que llegue a casa. Cuando entra ve un montón de cajas», ha relatado. El diestro, que no esperaba recibir nada similar tras «quince años sin tener nada que ver», ha llamado a su abogado para saber qué tiene que hacer. Este le indica que la recepción del legado de Rocío Jurado se haga por vía judicial para evitar malentendidos o problemas a posteriori. Esto explica el motivo por el que rechazó quedarse con las cajas.

«En el momento que saca esos retratos de Nueva York que los desconocía por completo, o el blog con dibujos… He llorado sola en mi casa viéndolo. No tenía el conocimiento de que existía eso. Y de repente lo veo… Ha sido como volver a 15 años atrás», ha confesado Gloria Camila. «Al final me da mucha pena no tener esa parte».»Lamento que tenga que trasladar cosas en un camión y que haya la comunicación que hay….», ha lamentado Gloria Camila. Para ella, ver por primera vez los recuerdos de su madre, frente a las cámaras, no es la manera correcta de proceder. Cree que su hermana tendría que haberlos llamado por teléfono para avisarlos del envío: «No es ‘te mando una caja pequeña’. Son 30 o 40 cajas… Si de verdad quieres darnos las cosas, lo haces bien».

Te interesará saber...