Amador Mohedano y José Ortega Cano han respondido a María Teresa Campos después de sus duras palabras contra ellos en televisión.

Las declaraciones de María Teresa Campos no han pasado desapercibidas en el clan de Rocío Jurado. La presentadora siempre se ha posicionado a favor de Rocío Carrasco, no obstante, en su última entrevista volvió a dejar claro qué opina del resto de miembros de la familia, palabras que no han caído en saco roto y que han provocado que ellos les respondan este lunes. Desde José Ortega Cano, quien se ha mostrado indignado a Amador Mohedano, que más enfadado que nunca ha dado un puñetazo sobre la mesa y ha tachado sus titulares de «mentiras».

Vídeo: Europa Press

El primero de ellos, Ortega Cano, fue acusado por la malagueña de no estar con su mujer todo lo que debería y de que tenía que haber estado más con ella durante su matrimonio. La comunicadora asegura que tan solo se ha basado en las declaraciones que en su día dio el torero, pero el empresario ha insistido en que son palabras sacadas fuera de contexto y que ni mucho menos tenían una connotación negativa. Así ha respondido a las insinuaciones de María Teresa: «Eso quiere decir que yo en ese momento estaba muy sensible, muy tocado por la muerte del amor de mi vida. Y lo que yo quise decir en ese momento es que era una pena, que teníamos mucho tiempo para hacer grandes cosas ¿no? Pero sin lugar a dudas todo mi amor y todo mi cariño. Y sigue siendo el amor de mi vida, eso lo sabe Ana María y es así». Sus explicaciones han venido acompañadas de un enfado más que patente y es que Ortega Cano considera que «es muy fácil pronunciarse de cosas que no te duelen», tal y como puedes ver en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

Vídeo: Europa Press

Quien tampoco está dispuesto a callarse es Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado. El que fuera mánager de la artista escuchó a María Teresa Campos en ‘El Deluxe’ decir que Rosa Benito era una descerebrada y que él como representante se había quedado con dinero de diferentes actuaciones a espaldas de ella. A pesar de que Amador se negaba a responderla en sus entrevistas previas, ahora ha desenterrado el hacha de guerra y ha cargado contra ella. No puede más: «Yo dije en su momento que con la Campos no quería tener problemas porque era una señora mayor, pero es que ella no para. Entonces, si no para… Hija, a mí las barbaridades y las mentiras no me gustan, es que no me gustan, y no me han gustado nunca». De este modo, Amador deja clara su postura en toda esta historia, un instante en el que ha aprovechado para decir qué es lo que todavía no ha logrado entender en el relato de su sobrina, Rocío Carrasco en televisión: «Yo lo único que puedo criticar es que no entiendo cómo una madre abandona a sus hijos, punto. Lo demás me da igual»