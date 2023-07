El original nombre que han puesto Cristina Pedroche y David Muñoz a su primera hija

El 14 de julio será un día que nunca olvidarán Cristina Pedroche y David Muñoz. La colaboradora de 'Zapeando' y el chef se convierten en padres por primera vez después de "un parto rápido y sin complicaciones". Así nos lo confirmaban a SEMANA fuentes cercanas a la madrileña. La recién nacida llegaba al mundo a las 4:15 horas en el Hospital Montepríncipe, donde ingresó la madre un día antes, el jueves 13, a las 19 horas. ¿Qué nombre ha decidido la pareja para su primera hija? ¿Cómo se llama? ¡Te resolvemos la duda!

"Te amaremos y protegeremos siempre. Laia Pedroche Muñoz. 14-07-2023", escribía la presentadora de Atresmedia con su primera publicación tras convertirse en mamá. Laia es, finalmente, el original nombre escogido para la bebé, no muy común en España según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Unas 38.423 personas al día de su nacimiento para ser exactos. Es más usado en Cataluña y Comunidad Valenciana, con Lleida a la cabeza, y más escaso en Madrid, comunidad de nacimiento de la pequeña.

En estas zonas a "Laia" como nombre se le otorga el significado de "elocuente" y "bien hablada" y se utiliza también como diminutivo de Eulalia. Cristina Pedroche compartía así su alegría por la llegada de Laia a sus vidas que, si mantienen el orden de apellidos que escribía en su publicación en redes sociales, llevará el suyo primero. Una decisión totalmente consensuada por la pareja y que tomarán de acuerdo a lo permitido en el Registro Civil español desde la reforma y entrada en vigor de 2017 sin tener que acudir a un juzgado para ello.

El hipnoparto, la técnica escogida por Cristina Pedroche para su parto

La propia Cristina Pedroche compartió hace semanas la técnica con la que Laia nacería: el hipnoparto. Esta se centra en el control de la respiración y la meditación para que ese momento sea más fácil. "Para mí no voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural", detalló. Lo cierto es que, tal como pudimos saber en SEMANA, tanto madre como hija están en perfecto estado de salud. En su estancia en el hospital madrileño, Pedroche "se encuentra en una planta diferente a maternidad" y que "la han alojado en otra zona del hospital para evitar filtraciones".