7 Es una cuestión de salud

De hecho, no tiene problemas en reconocer que no se siente bien en estos momentos. “Simplemente ahora no estoy apta psicológicamente para estar en ningún encierro porque la cabeza no me da, estoy agotada mentalmente, no tengo ganas de volverme loca, de sufrir, de tener ansiedad y tener ganas de romperme la piel y arañarme la cara. Eso se llama tener ansiedad, no es muy difícil de entender”.