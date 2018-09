2 Vacío en sus redes sociales

El final de su amistad lo vemos en las redes sociales, donde ambas se han dejado de seguir. Además Oriana ha confesado que también la tiene bloqueada en Whatsapp:

“Ella me escribió al día siguiente de la discusión, pero a mí no me apetecía hablar y acabó mandándome a pasear. Al final tomé la decisión de bloquearla, una niña de 18 años no me va a mandar a pasear”