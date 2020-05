Oriana Marzoli está en el punto de mira después de que este domingo compartiera diferentes fotografías disfrutando de una fiesta en una piscina con sus amigos, saltándose así el confinamiento. La polémica influencer ha recibido un sinfín de críticas después de publicar varios Stories en su cuenta de Instagram en los que aparecía junto a un grupo de amigos disfrutando de un domingo soleado.

Oriana Marzoli se puso al volante y puso rumbo a casa de sus amigos

Oriana ha infringido varias normas durante este domingo. La primera, compartir un vídeo mientras estaba conduciendo. Está prohibido grabarse mientras estás conduciendo, lo que ya supone la primera infracción de un día que llevaría a muchas más. Y es que tras grabar este vídeo, la influencer puso rumbo a la casa de un amigo donde lo pasó en grande, tal y como hemos podido ser testigos por las imágenes que ella misma ha compartido. No conocemos si las ha compartido únicamente porque no se ha dado cuenta de que no lo estaba haciendo bien o se ha dado cuenta, pero le da igual lo que esto pueda suponer. Cabe recordar que las multas que están poniendo las Autoridades por saltarse el confinamiento oscilan entre los 601 y los 30.000 euros.

La venezolana también se realizó un test PCR de Covid-19 que salió negativo, tal y como ella misma compartió a través de las redes. Tras compartir esta imagen, se marchó a la casa de su grupo de amigos para disfrutar de una tarde soleada, en una piscina, saltándose así a las restricciones del Estado de Alarma que decretó el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además de acudir a otro domicilio que no es el suyo, también se ha ignorado la distancia social como medida de prevención. Y es que durante estas imágenes en las que aparece con un grupo de amigos están haciendo todo tipo de acrobacias en pareja, tocando a sus compañeros y sin percatarse de lo que esto significa en un Estado de Alarma.

La joven no ha respondido a las críticas que ha recibido

Oriana Marzoli ha aparecido en los diferentes Stories que ha compartido en su cuenta de Instagram con un diminuto bikini como único atuendo de su fiesta en la piscina. Esta actitud, que antes supondría de lo más normal y cotidiano en una tarde de domingo con buen tiempo, ahora supone delinquir y saltarse las restricciones que el Gobierno ha impuesto a consecuencia de la emergencia sanitaria que está atravesando el país y todo el mundo.

Las redes sociales han estallado contra Oriana Marzoli al ver lo irresponsable que ha sido con esta fiesta y lo egoísta al hacer lo que ella quiere sin pensar en el problema que puede suponer. De momento, ella no ha respondido a estas críticas que ha recibido ni ha querido disculparse por la nefasta actitud que tuvo al saltarse el confinamiento ante la crisis sanitaria que estamos todos viviendo.