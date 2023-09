En tan solo dos semanas de concurso, Oriana Marzoli ya se había convertido en una de las famosas más cañeras de ‘Gran Hermano VIP’. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ había conseguido movilizar a todos los integrantes de la casa de Guadalix con su clara actitud y parecía cómoda en su papel. Sin embargo, lo que nadie podía haber llegado a imaginar es que hace apenas unas horas se daría la sorprendente noticia de su abandono. Una marcha que ella misma ha querido aclarar a través de sus redes sociales.

Pese a que la página oficial del reality de Telecinco ha asegurado que Oriana se ha marchado de forma voluntaria del concurso, la protagonista ha expresado su versión. Lo ha hecho en su cuenta de Instagram y con el objetivo de demostrar que en ningún momento ha querido “defraudar” a sus más de dos millones de seguidores: “DESMIENTO CATEGÓRICAMENTE QUE HAYA ABANDONADO EL #ghvip8”, ha asegurado, para después entrar en detalles: “Cualquier información oficial y/o extraoficial que dice que yo he abandonado es FALSA DE TODA FALSEDAD, ya se sabrá toda la verdad, para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes. Gracias a todos mis fans y a mis seguidores por el apoyo, nunca os hubiese defraudado”.

Con estas palabras, traducidas también al italiano, la exconcursante ha dejado caer que no ha sido suya la decisión de finalizar su aventura en Guadalix de la Sierra. Por ahora, ya sea por contrato o por esperar a que su versión se corrobore, la joven no ha revelado los motivos por los que ha tenido que marcharse, aunque apunta a hacerlo en cuestión de días si Telecinco no toma cartas sobre el asunto.

Sea como fuere, lo cierto es que el abandono (o no) de Oriana no ha sorprendido a ninguno de los espectadores asiduos a ‘Gran Hermano VIP’. De ser cierta su marcha voluntaria, este sería nada más y nada menos que el cuarto reality español al que la influencer pone punto final antes de que sea la audiencia quien lo decida. Aun así, y pese a que la audiencia no estaba muy esperanzada con su fichaje, la joven se embarcaba en esta nueva andadura dispuesta a demostrar su fortaleza y su éxito en programas de esta índole también dentro de nuestras fronteras.

Tanto es así, que antes de entrar definitivamente en la casa en la que ha convivido con el resto de participantes, Oriana prometió a Marta Flich que no abandonaría el espacio televisivo y que incluso se proclamaría ganadora. Unas palabras que no concuerdan en absoluto con los motivos que la organización de ‘Gran Hermano VIP’ daba sobre su marcha, alegando que había experimentado un bajón “severo” en su estado de ánimo del que finalmente no había podido remontar.

