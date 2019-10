5 Todo ha empezado cuando han hablado del suceso que vivió David Flores en el colegio

Ana Rosa Quintana ha dejado claro de qué parte está y asegura que todo lo que rodea a esta polémica es muy raro. «Yo me siento en una sillita delante de la puerta para ver cómo sale mi hijo», explica sobre la relación que Rocío Carrasco ha decidido tener con sus hijos, hoy en día mayores de edad.

La presentadora de televisión no entiende el papel de Rocío Carrasco como madre. «Hemos visto a madres que se han recorrido medio mundo para reunirse con sus hijos. Lo que llama la atención es que esos hijos no estén con su madre y que esa madre no haya tomado la decisión de cruzar nadando el Canal de la Mancha si hace falta», apunta contundente.