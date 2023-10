Vídeo: @raoulvazquez Instagram

Raoul Vázquez ha hecho saltar las alarmas de sus 250 mil seguidores en Instagram. Hace apenas unos minutos, el que fuera concursante de ‘Operación Triunfo 2017’ compartía en sus redes sociales unos vídeos en los que aparece con un cabestrillo sujetando uno de sus brazos mientras está siendo trasladado al hospital en una camilla. Unas imágenes que el cantante ha explicado posteriormente, demostrando haber vivido un episodio que, por suerte, tan solo ha quedado en un susto.

Ya desde la cama del centro médico en el que permanece ingresado, Raoul Vázquez se ha grabado antes de entrar a quirófano: “Pues estoy en el hospital porque un coche se me ha llevado y me he roto la clavícula”, ha pronunciado, dejando entrever que ha requerido la ayuda de los profesionales médicos al haber sido atropellado por un vehículo. No obstante, y teniendo en cuenta que ha sido él mismo quien se ha grabado desde la clínica, todo apunta a que los hechos no han adquirido mayor gravedad y que el intérprete pronto podrá retomar su rutina habitual.

Dada su gran presencia dentro del universo 2.0, todo apunta a que, cuando tenga lugar la operación, será el propio artista quien revele su último parte de salud a sus fans, los cuales permanecen preocupados por su evolución en diferentes plataformas como Twitter. Y es que, este incidente ha sucedido en uno de los puntos más álgidos de la trayectoria profesional de Raoul, que el pasado mes de junio sacaba su primer disco.

El incidente de Raoul de 'Operación Triunfo' en su mejor momento profesional

‘El Pecado’ es el nombre que ha elegido para bautizar su primer álbum, el cual veía la luz concretamente el 2 de junio para ser la antesala a una carrera musical que no ha hecho más que comenzar. Sin embargo, para conocer la primera vez que Vázquez apareció en la primera pantalla hace falta remontarse al año 2016. Fue en ‘La Voz’ donde el cantante hizo sus primeros pinitos ante las cámaras, consiguiendo que Melendi le fichase para su equipo. Tal fue su éxito en el programa en cuestión, que semana tras semana fue avanzando posiciones hasta quedarse a las puertas de los cuartos de final.

No fue hasta el 2017 cuando dio el salto al estrellato con la emisión de ‘Operación Triunfo’. El formato volvía a la televisión con las energías renovadas tras haber permanecido más de una década sin producirse. En este espacio televisivo Raoul pudo coincidir con artistas de la talla de Aitana, Amaia o Lola Índigo; aunque su recorrido en él no fue muy amplio, ya que quedó en décima posición.

Lejos de desalentarse, el de Montgat continuó persiguiendo su sueño de convertirse en cantante de la mano de los miles de fans que han seguido sus pasos desde que fue eliminado del reality musical. Es por ello que, seis años después, puede presumir de haber logrado sacar un disco y de estar construyendo un recorrido fiel en sus convicciones.