Íñigo Onieva aclara lo sucedido con el robo de las joyas de Tamara Falcó para su boda Íñigo Onieva, el futuro esposo de Tamara Falcó, ha tratado de desmentir las informaciones que circulan sobre el supuesto robo de las joyas que llevaría su prometida, Tamara Falcó, el próximo 8 de julio para su boda. Ha aclarado a la prensa que dichas joyas no les pertenecen: “Eso no es nuestro, eso será de otra pareja. Gracias por el interés y todo perfecto”, ha señalado Onieva. El empresario, que camina por la calle visiblemente tranquilo, a pesar de la agitación generada por el incidente, ha insistido en que no se siente en absoluto nervioso ante su inminente boda. “Estamos perfectamente, todo bien. Ningún tipo de estrés más allá del típico que puede tener cualquier pareja antes de casarse, donde sentar a la gente”, afirmó Onieva. Aunque algunas fuentes sugieren que las joyas robadas son un elemento clave para el evento nupcial, Íñigo Onieva ha querido poner fin a cualquier tipo de especulación sobre el tema. ¡Dale al play y verás su reacción en directo!

Vídeo de Europa Press

Onieva asegura que la pareja está enfocada en los preparativos del enlace y que este robo no les afecta en absoluto. Este incidente ocurre en medio de varias polémicas que rodean a los preparativos de la boda Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Desde continuos rumores de infidelidad hasta la cancelación de la ceremonia original, la pareja ha tenido que enfrentarse a numerosos obstáculos en su camino hacia el altar. Ahora, con la aclaración de Íñigo sobre el supuesto robo de las joyas, la pareja puede centrarse en el día de su enlace nupcial.