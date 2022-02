Ona Carbonell está de enhorabuena. La nadadora olímpica acaba de anunciar que espera su segundo hijo. «La familia aumenta, súper felices», ha escrito en sus redes sociales junto a una imagen de su hijo acariciando su incipiente barriguita. A su post han reaccionado de inmediato sus amigos y seguidores, muchos de ellos rostros conocidos.

«Felicidades», le ha escrito Nieves Álvarez. Isabel Jiménez la ha felicitado con un «enhorabuena». Y Eva González con una ristra de emoticonos de corazón. Otros famosos como Judit Mascó o la actriz Candela Serrat se han sumado a las felicitaciones. La buena nueva ha llenado de alegría a todo su entorno. No es para menos. ¡Su deseo de aumentar la familia por fin se ha cumplido!

La deportista atraviesa uno de los momentos más dulces su vida ahora que está entregada a su faceta como mamá. La catalana ya es madre de un niño llamado Jordi, fruto de su relación con el exgimnasta Pablo Ibáñez.

La noticia de su segundo embarazo llega un año y medio después del nacimiento de su primogénito. Un niño que nació en agosto de 202 y cuyo alumbramiento hizo realidad su sueño de convertirse en madre y es que siempre había expresado su deseo de formar una familia. “Bienvenido al mundo Kai”, escribía Ona Carbonell tras dar a luz en su perfil de Instagram, compartiendo una bonita fotografía en blanco y negro con sus manos, la de su pareja y su hijo entrelazadas. Feliz, daba las gracias al equipo médico que la había ayudado a hacer su sueño realidad. Se trata del equipo de maternidad del hospital Can Ruti de Badalona, a quienes les agradeció no solo haber traído a su hijo al mundo, sino también “el cariño, la profesionalidad y el gran trabajo” que desempeñaron.

Poco antes de convertirse en madre, Ona Carbonell decía en su perfil oficial: “Este verano va a ser especial, ilusionante con el esperado aumento de la familia. Muchas gracias a toda mi familia y amigos por estar siempre a mi lado y darme tanto cariño. Esta vez soplo las velas por dos, con la ilusión de que la familia sigue creciendo y el cariño multiplicándose”. Entonces contaba los días y las horas para ver la carita de su bebé. Y respondía con mucha ilusión cuando era preguntada por lo que sentía ante su inminente maternidad. En ningún momento ocultó su felicidad, mucho menos a sus seguidores, quienes fueron sido testigos en todo momento de excepción de la evolución de su cuerpo, viendo cómo crecía su tripita semana a semana, hasta sus inquietudes, miedos y sentimientos a lo largo del embarazo. Algo que muy probablemente hará ahora que está embarazada de nuevo.

Ona Carbonell ha formado una bonita familia con el ex gimnasta de la Selección Española Pablo Ibáñez. Se conocieron en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. «Él era deportista, entrenaba en la selección también y cuando él se fue, yo empecé con la selección española. Cruzamos nuestros caminos pero teníamos amistades en común. Cuando puede me acompaña a los viajes, y aunque me acompaña, no nos vemos mucho. Cuando me acompañó a los Juegos estaba en la villa y nos vimos cuando acabaron. Saber que Pablo está ahí me ayuda y cuando no puede, por email», ha dicho recientemente la deportista.