Omar Sánchez zanja los rumores de crisis con Marina Ruiz tras conocerse la nueva ilusión de Anabel Pantoja

En las últimas horas se ha especulado mucho sobre la posible ruptura entre Omar Sánchez y Marina Ruiz. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La pareja está más feliz que nunca y afianza su relación a pasos agigantados. Así lo ha confirmado el deportista, quien ha compartido un romántico vídeo en el que aparece compartiendo una de sus grandes pasiones con su chica.

Horas después de que Belén Esteban confirmara que Anabel Pantoja ha rehecho su vida con David, el fisio de Isabel Pantoja, Omar Sánchez compartía un romántico vídeo con Marina Ruiz dándose un beso debajo del agua. La pareja pone así fin a los rumores de distanciamiento y ruptura. El exmarido de la sobrina de la tonadillera le daba las gracias a las que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' por estar junto a él tanto en los malos como buenos momentos. "¡Gracias por estar siempre! Por enseñarme a creer, por tu confianza, respeto, pero sobre todo, por tu gran corazón. Te amo", escribía. Las imágenes quería acompañarlas con una bonita canción, la de 'Acróstico' de Shakira.

Omar Sánchez tomó la decisión de retirarse del foco mediático hace unos meses. Antes de ello, se sentó en el 'Deluxe' para confirmar que había firmado el divorcio con Anabel Pantoja. Este viernes, 16 de junio, el windsurfista profesional compartía una extraña reflexión en la que hablaba de las trabas que se había encontrado. "A ves las cosas no salen como uno quiere. Levántate, suspira, sonríe y sigue adelante", aseguraba. Después, volvía a hacer uso de sus historias de Instagram para seguir compartiendo sus pensamientos: "Por mucho que intenten cerrarme puertas, posicionar a personas o hablar mal de mí, seguiré sonriendo y luchando por lo que quiero. Me quedo con la gente que me rodea y me quiere por cómo soy y no por lo que tengo".

Anabel Pantoja, enamorada de nuevo

Todo su entorno aseguraba que Anabel Pantoja estaba pasando por un buen momento después de haber sufrido varios golpes en los últimos meses. Era Belén Esteban quien daba un paso más allá y confirmaba que la razón de la felicidad de su amiga tenía nombre y apellidos. En concreto, la de Paracuellos confirmaba que la influencer estaba de nuevo enamorada gracias a David Rodríguez, el fisio de Isabel Pantoja que la acompañó en su gira por Estados Unidos. Eran muchos los rumores que había sobre este noviazgo y la posibilidad de que comenzara mientras que la joven estaba con Yulen Pereira. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La colaboradora de 'Sálvame' se encargada de desmentirlo y le deseaba la total felicidad a una de sus mejores amigas.