Omar Sánchez estalla contra Anabel Pantoja por temas económicos

El divorcio entre Omar Sánchez y Anabel Pantoja estuvo marcado en un primer momento por la cordialidad, pero las aguas están más revueltas que nunca. El canario no puede más. Considera que ha permanecido mucho tiempo callado por respeto a su ex. La relación está que hierve y él está agotado de los últimos desencuentros, entre ellos, que le reclame una cantidad económica que asciende a los 4.000 euros.

Una reportera del programa 'Fiesta' ha mantenido una larga conversación con el exconcursante de 'Supervivientes' quien reconocía que la situación con Anabel es cada vez más tirante. Todo debido a que ella le estaría vetando en algunos sitios. Además, no le gusta que se meta con su actual pareja, Marina Ruiz. Otro tema destacado es una cantidad de dinero que ella le prestó en su momento para que iniciase su empresa 'Marcallao'. "Después por decisión propia le dice que no se los devuelva. Ahora ella le está reclamando ese dinero", afirmaba la periodista Arabella Otero.

La advertencia de Omar Sánchez

En este nuevo rifirrafe que protagoniza la expareja, el canario ha lanzado una seria advertencia: "Como Anabel siga, hablará lo que tiene que hablar y España se viene abajo". El matrimonio rompió su relación a principios de 2022 después de cuatro meses como marido y mujer. Cabe recordar que protagonizaron una sonada boda que acaparó las portadas de la crónica social el 1 de octubre de 2021 en la isla La Graciosa.

Fue ella la que tomó la decisión de terminar con el matrimonio. "Tenemos crisis y enfados de pareja, pero no voy a entrar en eso porque es una cosa de Omar y mía. Hay un momento en el que veo que no avanzo y que ni para arriba ni para abajo. Yo estoy tocada, y él también. No es que Omar se me quede pequeño. Él es un gran hombre y a lo mejor la que no ha estado a la altura he sido yo, pero he visto todo muy dormido", afirmaba en 'Sálvame'. Tras su ruptura inició una relación con Yulen Pereira a quien conoció durante su participación en 'Supervivientes' 2022. Un romance que terminó hace algunos meses. Actualmente la 'influencer' está enamorada del fisioterapeuta cordobés David Rodríguez.