Omar Sánchez está dolido y decepcionado a partes iguales. A pesar de que él y Anabel Pantoja habían roto su matrimonio, justo antes de que ella comenzara a concursar en ‘Supervivientes’ pasaron una semana juntos: «Anabel y yo tuvimos relaciones sexuales antes de que se fuera a ‘Supervivientes». Semanas después fue testigo de que la sevillana sentía algo por Yulen y ahora también de su primer encuentro sexual en la isla. No se imaginaba que eso pasara y esperaba que Anabel Pantoja lo hiciera una vez terminara el concurso y no en Honduras, pero ¿qué tiene que decir? El canario ha escrito una frase con la que no deja lugar a dudas: «Las personas no cambian con el tiempo, el tiempo te demuestra lo que en realidad son».

Para Omar Sánchez ver estas imágenes tan explícitas de Anabel y Yulen en la isla mientras el resto de compañeros dormían han sido especialmente duras para él. El surfista seguía enamorado de la que había sido su mujer, pero poco a poco esos sentimientos empiezan a desaparecer. Aunque esto no es lo que le ha resultado más chocante, sino las declaraciones de Anabel sobre los planes de maternidad que sí tendría con Yulen. Omar por su parte no cree en los sentimientos del deportista, aunque esta incipiente historia de amor da giros cada día.

Cabe señalar que Omar Sánchez ha roto con su pasado y se acaba de mudar de la casa que compartía con Anabel Pantoja. A pesar de que formaron su hogar en Pozo Izquierdo, tras su separación él la redecoró y meses después de su punto y final como pareja ha dejado la vivienda. Fue hace tan solo unos días cuando dio la noticia y cuando dijo estar muy agradecido a todo lo vivido en ese piso, a pesar de todo: «Gracias por todo. No olvidaré. Nuevo comienzo, etapa y objetivos…No estoy en mi mejor momento, pero creo que las cosas pasan por algo. Esto que ven (una llave), es un gran paso en mi vida personal y profesional, tengo muchas ganas e ilusión que salga adelante y seguir creciendo como persona y profesional. No duden que pondré todo mi corazón y trabajo en este proyecto. Gracias a todos y en especial a mi familia y amigos por apoyarme siempre en todos los momentos. Próximamente seguiré contándoles novedades», dijo Omar.

El deseo de Omar Sánchez para Anabel Pantoja

El joven intenta ser positivo, dando igual el escollo que se encuentre en el camino. Eso sí, no puede evitar compartir algunas reflexiones que demuestren en qué momento se encuentra ahora. Horas después de hacer pública su decepción con Anabel Pantoja, Omar deja claro que le da igual cómo le vaya a su ex, ya que él se centrara en mirar hacia el futuro a partir de ahora. «Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera», escribe el que fuera marido de la colaboradora de televisión durante cuatro meses.