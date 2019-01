A rey muerto, rey puesto. Eso ha debido pensar Omar Montes tras romper su relación sentimental con Isa Pantoja. O al menos es lo que dan a entender las imágenes que el rapero ha colgado en su cuenta de Instagram. Tras disfrutar de una jornada de boxeo, deporte que le ha encandilado, el de Pan Bendito ha paseado por la calle junto a una atractiva mujer que nunca antes se había dejado ver junto a él.

A juzgar por las imágenes, entre ellos hay buena sintonía y química. De ahí a que haya algo entre ellos hay un paso gigante, pero lo novedoso es que se deje ver en compañía de otra mujer que no sea Chabelita. Quizás es que nos hayamos acostumbrado a verle con la hija de la tonadillera de la mano. No obstante, su reconciliación es más que imposible después de los últimos acontecimientos, sobre todo tras el desagradable incidente en Granada.

Isa Pantoja parece haber fijado en Asraf su nueva ilusión sentimental y ambos se están “conociendo”, tal y como ambos han reconocido. Omar Montes lleva bastante mal el acercamiento entre la peruana y el míster. La expareja protagonizó una discusión vía Twitter, con alusiones entre ellos pero sin dirigirse el uno al otro directamente.

La hija de Isabel Pantoja comenzó tuiteando el siguiente mensaje: “Yo no quiero hablar de la relación que tuve. Si la otra parte quiere, esta en su derecho, pero que no me utilicen de excusa, pues yo solo quiero hacer mi vida” A lo que Omar respondió: “Si el que está hablando es el mortaja diciendo que me quiere denunciar y que estas con él. Que dice que no se cree que al día siguiente de estar con él estabas conmigo, pobre iluso…. pero bueno, en fin, que a mí no me metáis en vuestros montajes, que prometo que os ponéis verdes…”

Lo mejor estaba por llegar y fue el mensaje explosivo con el que Omar dejó muy claro su pensamiento: “Le dejas de falso y él te deja de lo que te deja delante de toda España. Y ahora de repente súper amigos máximos y crees que la gente que lo ve es tonta. Pero no engañas a nadie, sois los 2 unos falsos y aquí te lo dejo yo porque voy de frente, no por la espalda como vosotros”. La guerra está servida.

