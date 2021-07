El cantante, que ha contado con la ayuda de Boris Izaguirre, hablará de cómo ha sido su vida hasta llegar a triunfar en el mundo de la música.

Omar Montes ha pasado de pelear en cuadriláteros a triunfar en la música. En un corto espacio de tiempo, hemos podido conoces todas las facetas ocultas del cantante gracias a sus continuas intervenciones en televisión, así como en su participación en diferentes realities. En medio de la promoción de su nuevo single junto a Camela y tras las grabaciones de ‘El Desafío’, el que fuera ganador de ‘Supervivientes’ ha sacado tiempo para embarcarse en un nuevo y ambicioso proyecto: publicar su primer libro.

Omar Montes ha confirmado en su cuenta de Instagram que el próximo mes de octubre sacará a la venta «Mi vida mártir», su primer libro y uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha. El interprete de «Alocao» también ha desvelado que ha contado con la ayuda de Boris Izaguirre, quien ha estado detrás el prólogo del mismo. Así lo ha explicado el de Pan Bendito tras mostrar con orgullo la portada de la obra. «Con este libro o acabo preso o me hago famoso 😅 Disponible en las mejores librerías, y en las peores también 🙋🏻‍♂️ gracias a Boris Izaguirre por el prólogo y a @luissalvador por darle luz entre tanta tinieblas», escribe.

Se trata de un libro en el que Omar Montes cuenta cómo ha sido su vida y las adversidades a las que ha tenido que enfrentarse para lograr triunfar en el mundo de la música. «He conseguido logros que ni tan siquiera soñaba, aunque el mayor no es el dinero ni el éxito, sino no haber caído en el mundo de las drogas. La vida en Pan Bendito nunca fue sencilla. Ahora soy un cantante de éxito y un ídolo en el barrio, pero sé lo que es tener pánico a salir a la calle«, se puede leer en el resumen que ha publicado la editorial.

«Si yo he sido capaz de llegar hasta aquí, cualquiera puede»

En su novela autobiográfica, el ex de Chabelita Pantoja se remonta a sus inicios en el mundo del boxeo, en donde «recibía golpes todos los días», y admite qué era lo único que podía hacer para conseguir salir de un barrio que no le daba muchas opciones por «ser un moro gordo y orejón». El de Pan Bendito reconoce que su vida, como la de mucha más gente, ha sido dura, a la par que «caprichosa y sorprendente». «Aquí os dejo ‘Mi vida mártir’, porque si yo he sido capaz de llegar hasta aquí, cualquiera puede», reza el resumen del mismo.

Una publicación de doscientas veinticuatro páginas que ha pillado por sorpresa a todos sus seguidores, así como a algunos rostros conocidos. En concreto, Paula Echevarría aplaudía el anuncio e insistía en que este nuevo paso en la carrera de Omar Montes le hacía muy grande. Por su parte, Kiko Rivera tiraba de humor y le pedía a su amigo que le mandara un ejemplar firmado. «Este libro tiene más aventuras que Harry Potter!!», bromeaba Fabio Solloricchio, su compañero de su edición de ‘Supervivientes’.