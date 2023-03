Omar Montes, sobre su polémica en Qatar: "Casi nos matan”

Omar Montes ha visitado a Pablo Motos y se ha sincerado sobre los últimos acontecimientos de su vida. El cantante fue uno de los artistas contratados para la celebración del Mundial de Qatar y utilizó su concierto en el FIFA Fan Fest para lanzar mensajes. Al grito de 'Viva el amor libre, Vivan las mujeres' terminó el concierto y ganándose muchos enemigos a la vez. Estas palabras no gustaron a muchos de los organizadores que vieron un total desafío a sus ideas y planteamientos morales. Aunque en su momento ya explicó qué podría haber sucedido, no ha sido hasta hoy cuando ha confesado el miedo real que vivió en esos momentos de una forma tan clara. "Casi nos matan, se lo tomaron medio mal porque, aunque lo diga de buen rollo, en ese momento...", recordaba.

Notó rápidamente el cambio de actitud de muchos los que estaban allí y cómo las miradas se dirigían hacia él. "Cuando estaba llegando al hotel el recepcionista me dijo que habían ido preguntando por mí y que me diera una vuelta", reconocía asustado. Entendió en ese momento que tenía que alejarse de allí y buscar refugió donde fuera. "Me acabaron pillando, me escondí en una lavandería y estuve 2 horas escondido en un tapete de una mesa", exponía. Sintió miedo porque, por mucho que dijeran que solo querían hablar, nadie se lo aseguraba. Fue entonces cuando tomó el teléfono y se dispuso a llamar a su abuela y demás familia. Sabe que fue un error, que "metí la pata, lo reconozco" pero que fue por una causa justificada: "Tenía que reivindicar las cosas nuestras, cada uno es libre de irse con quien le de la gana".

Este recuerdo ya queda atrás y ahora Omar Montes afronta su nueva gira con su disco 'Quejíos de un maleante'. El 21 de abril tiene un concierto ya programado en Albacete y acudirá acompañado en el escenario de algo muy especial. El cantante ha decidido sorprender a todos sobre un Ferrari dispuesto para la ocasión. "He comprado un Ferrari y lo he cortado por la mitad. Le he quitado lo de dentro y descapotado para que se baile encima", explicaba sobre su puesta en escena. Era una de sus ilusiones y así quería transmitírselo a todos sus seguidores: "Quería usarlo de instrumento. Es de segunda mano porque tampoco soy tonto...".

Omar Montes: "El dinero inevitablemente te cambia"

Omar Montes se ha consolidado como uno de los cantantes actuales del género con más visualizaciones y escuchas. Sus canciones se han posicionado en las posiciones más altas de las tablas y eso le ha granjeado una gran suma de dinero. Pablo Motos quería saber si, realmente, el dinero le ha cambiado. Lejos de no contestar, se ha sincerado sobre cómo ha sido en su caso: "Inevitablemente te cambia. Antes iba a Zara y lo primero que miraba era la etiqueta del precio. Ahora voy y cojo lo que me gusta sin mirar", confesaba. La fama y el dinero le han traído también muchas decepciones, sobre todo en lo personal. Se dio cuenta de que "cuando tienes un millón de euros la vida se te complica" porque los demás comienzan a considerarte de otra forma. "Cuando no tenía iba con un amigo y sabía que me lo gastaba por él, ahora ya está obligado uno a pagar". Siente que no se valoran sus actos de igual forma que antes: "Cuando va pasando el tiempo se creen que por más dinero que tienes ya no lo haces de corazón".