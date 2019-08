4 Un monumental enfado

A día de hoy no se sabe si continúan esta incipiente historia sentimental a tenor del tremendo enfado que mostró Nuria con Omar: «Ha habido celos, ha habido tonterías como si fuésemos pareja y yo tengo que hablar con él sobre lo que ha dicho porque no me ha gustado nada, no quiero que me vea como a otras, dice que tiene muchas amiguitas como yo, cuando yo sé que eso no es verdad. Esta mañana hemos tenido una conversación bastante seria. Hablo con él todos los días, le he dicho que hablaremos en persona, ya le he enviado un mensaje».