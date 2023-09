Ana Mena ha brillado con luz propia en su concierto en el WiZink Center de Madrid. La joven malagueña interpretó sus mejores temas con un llamativo show con el que se ha coronado como una de las artistas pop del momento. En medio de esta cita con su público, la cantante contó con buenos amigos sobre el escenario. Entre ellos, Omar Montes. Su actuación con el cantante ha sido objeto de muchas críticas por la actitud del de Pan Bendito.

qué vergüenza lo de omar montes en el concierto de ana mena pic.twitter.com/WDmfL3PLjt — Cooltura ( @coolturabasura) September 10, 2023

Ana Mena invitaba a Omar Montes a subirse al escenario para cantar juntos 'Solos', la canción en la que ambos colaboran. En un momento dado, la malagueña era aplaudida por el elegante gesto que tenía con su compañero cuando éste se olvidaba de la parte de la canción que tenía que cantar. En concreto, el de Pan Bendito comenzaba a cantar una estrofa que no le correspondía y la cantante le bajaba el brazo para alejarle el micrófono de la boca. Un movimiento sencillo que era aplaudido por todos por no dejar mal a su compañero.

Este momento no pasaba desapercibido para los que estaban allí presentes y se publicaba en redes sociales nada más acabar la cita musical. La actuación corría como la pólvora y despertaba una serie de críticas hacia Omar Montes por deslucir el show de Ana Mena. "Cuando le tocaba a él se callaba y estaba ahí tieso", "Gente sin talento", "Omar me cae bien, pero si te subes a un Wizink de una compañera, hay que estar a la altura", Si no quieres ensayar o no conectas con el tema no vayas al concierto. Lo único que consigue es ponerse en evidencia y hacerle pasar un mal rato a Ana", "Ridículo", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.