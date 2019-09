Omar Montes ha hecho suya la frase “la vida mártir”, pero parece que eso es lo que le están dando a él desde el ayuntamiento de Peñarroya, una localidad de Córdoba en la que ofreció un concierto y el cual no ha cobrado. El exnovio de Chabelita Pantoja ha denunciado públicamente haber sido víctima de lo que considera una estafa, al no haber recibido los honorarios correspondientes a los servicios prestados con su actuación el pasado fin de semana. Pero, ¿por qué se va a quedar sin cobrar?

Los problemas técnicos y de sonido con los que se encontró Omar Montes le impidieron llevar a buen término el espectáculo que tenía preparado para sus fans de Córdoba. Él lo intentó e incluso con dichas dificultades trató de continuar con el concierto programado, pero al final tan solo pudo cantar tres de sus grandes éxitos, cuando se había reservado lo mejor para el final y dejar buen sabor de boca a su público.

“Así he tenido que cantar… No funcionaban los altavoces ni nada y no me han pagado, pero la gente no tiene la culpa. Nos han estafado en Peñarroya, pero aún así nos lo hemos pasado bien. Os camelo y os como el corazón a todos”. Este es el mensaje con el que Omar Montes ha querido denunciar el trato recibido, las malas circunstancias técnicas con las que iba a cantar y, encima, el hecho de que se ha quedado sin cobrar su concierto, pese a ser ajeno a él su cancelación.

Eso sí, Omar Montes no pierde su sentido del humor y ha pedido públicamente cobrar lo que le deben de una forma un tanto peculiar. Lo hace cantando un himno para Sebas, el nombre de quien acusa de no querer pagarle: “Sebas nos hemos tenido que comer a mi corista, por que no nos has dado ni para la comida”, decía con sorna el cantante, que apoyaba su mensaje con el hasgtag #Sebaspaga.

Quizá Omar Montes logre cobrar sus honorarios con esta peculiar iniciativa en la que pone de relieve que desde la organización del concierto en Peñarroya, o concretamente al tal Sebas, le deben un dinero. También puede que no logre cobrar el pagaré que le hicieron por su trabajo. Sea como fuere, se ha metido en el bolsillo a sus fans con esta divertida forma de pedir que le den lo suyo.