El cantante y la ‘socialité’ protagonizaron juntos un vídeo en Tik Tok, pero su amistad casi acaba en denuncia por por culpa de «una broma» del joven.

Este jueves, Omar Montes ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’ para hablar de su libro, “Mi vida mártir”, que sale a la venta el próximo 6 de octubre. Una obra en la que cuenta su infancia en el seno de una familia humilde en el barrio madrileño de Pan Bendito, así como sus inicios en el mundo de la música. “Yo vengo de pasarlo mal y un año mío es un año perruno, tengo 23. Pero tendría como 70 años perrunos. La segunda parte la vais a poder ver en la televisión con Amazon Prime”, ha anunciado.

En su entrevista con Pablo Motos, el que fuera novio de Chabelita Pantoja ha contado a una curiosa anécdota que le sucedió con Carmen Lomana. El extraño vínculo entre el cantante y la experta en moda saltó a la luz pública el pasado mes de agosto cuando ambos protagonizado un divertido baile a bordo de un yate. Lo que nadie sabía es que de ese encuentro surgió una pequeña amistad que pudo acabar en guerra…

Omar Montes admite que robó un cuchillo a Lomana: «Casi me denuncia»

Y es que, al parecer, al cantante se le ocurrió llevarse una valiosa pertenencia de la ‘socialité’. «¿Es verdad que le has robado el cuchillo a Carmen Lomana?», le ha preguntado el presentador. El artista no ha negado que, en efecto, cometió el error de robarle: “Le tenía mucho cariño y yo me lo llevé por hacerle una trastada, una broma, pero casi me denuncia, se lo tuve que devolver”.

La afición de Omar Montes de sustraer lo ajeno parece venir de familia. Él mismo ha contado en el programa de Antena 3 que su abuelo solía coger alimentos de su lugar de trabajo cuando era empleado en Mercamadrid. «Erais una familia muy humilde, pero todas las noches cenabais bogavante», destacaba Motos. Este contestaba: “Mi abuelo trabajaba en Mercamadrid y metía algo la mano, en la casa había cosas primarias. Igual yogures no había en la nevera, pero cigalas sí”.

También ha destacado que su padre fue la persona que introdujo el kebab en España. «Está relleno de ilusión, de fantasía», decía. «Si yo te contara de qué está hecho podría ir a la cárcel, sólo hay 4 personas que saben cómo se hace el kebab en este país”.

De su infancia ha relatado que fue víctima de bullying. Lo llamaban «gordo, moro, orejón», entre otras cosas. “Los niños en un pueblo eran muy crueles. Tenía que llevar dos meriendas y a veces tres. Había uno que estaba más fuerte que y si no le daba la merienda, me la quitaba y además me pegaba”.

“Empecé grabando canciones que vendía en las bodas gitanas” – Los inicios de @omarmontesSr #OmarMontesEH pic.twitter.com/2phH7irciI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 30, 2021

La entrevista de Omar Montes en ‘El Hormiguero’ estuvo plagada de anécdotas tan insólitas como el día que nació su amistad con Jeff Bezos, el dueño de Amazon: “Podría decirse que somos coleguillas porque no he comido con él nunca. Él me habló por el directo de Instagram, en inglés, yo le contesté y ahí empezó todo.

Otra de sus divertidos relatos tiene que ver con el particularísimo ritual que realiza cada vez que necesita relajarse. Consiste en rascarse la nariz y darse pequeños golpecitos en los testículos: «Me doy pequeñas tobitas y se conoce que me tranquiliza hacer eso». Y no es el único truco que se sabe al dedillo para salir de una situación adversa. De sus años como socorrista pudo poner en práctica un consejo que le dio su abuelo. «Te voy a contar una anécdota. Le había picado una avispa a una persona, yo le dije que se lo quitaba en dos minutos y me acordé de mi abuelo cuando contaba que en la mili se lo curaban orinando encima. Me lo llevé al cuarto del socorrista, le oriné el pie y a partir de ahí hicimos una amistad que sigue actualmente”, detallaba.

Otra de sus sorprendentes historias vitales se remonta a sus años de juventud, cuando encontrarse con un ordenador en la calle lo hizo hacer sus primeros pinitos en el mundo de la música: “Estaba tirado ahí, puesto para mí. Empecé a hacer música para las bodas gitanas, una canción por 50€. Las canciones no eran para tirar cohetes, pero sí eran divertidas para bailarlas en la boda, que era lo que querían los novios”. Omar Montes es toda una caja de sorpresas. Su libro, plagado de narraciones sobre su intensa biografía, promete mucho entretenimiento.