6 Tenso encuentro

Su relación no empezó con buen pie dentro del programa, la tonadillera dudaba de sus intenciones y no dudaba en hacérselo saber: “No vuelvas a hablar de mi hija, a ti se te conoce porque has estado con mi hija, con la hija de Isabel Pantoja. ¿Qué te crees, Daddy Yankee o Juan Magán?”