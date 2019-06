Olvido Hormigos revive el drama de su vídeo sexual tras el suicidio de una mujer por su mismo caso

Olvido Hormigos sabe muy bien por lo que ha pasado la mujer que se ha suicidado en Madrid tras la difusión de un vídeo suyo de alto contenido sexual entre sus compañeros de trabajo. Un escándalo que ha colocado a su empresa, Iveco, en el ojo del huracán y a este tipo de prácticas en el punto de mira, defendiendo por un lado el honor de la mujer frente a los ataques de sus compañeros que difundieron el vídeo sexual y, por otro lado, advirtiendo a todos de los problemas que puede acarrear compartir este tipo de contenido con otras personas.

Olvido Hormigos, condenada a pagar 60.000 euros a Lequio y su mujer

Olvido Hormigos revive su drama

Por esta situación ya pasó Olvido Hormigos, que dio el salto a la fama tras la difusión de un vídeo sexual cuando aún era concejala por el PSOE de Los Yébenes (Toledo). Estaba casada, pero su matrimonio tenía otras reglas, lo que no evitó que el escándalo le hiciese ser una de las mujeres más cuestionadas de nuestro país. Una mala fama que le trajo la fama y ella aprovechó.

El dolor que aún siente Olvido Hormigos

Aunque muchos lo puedan poner en duda, el hecho de que aprovechara la ocasión para saltar a la fama y estar en los platós de televisión no resta dolor a su experiencia. Fue un momento muy duro para ella. Su nombre estaba en boca de todos y su familia señalada en todo momento. Ahora que esto le sucede a otra mujer y el resultado ha sido trágico, Olvido Hormigos asegura a ‘La Razón’ que “no quiero recordar toda esa porquería, porque lo revivo de nuevo”.

Esta mujer debería haberla llamado

Olvido Hormigos está convencida de que podría haber ayudado a la mujer que, en medio de la presión y el acoso por parte de sus compañeros tras ver el vídeo sexual, decidió quitarse la vida: “Me hubiera encantado que esta chica me hubiera llamado. Ojalá lo hubiera hecho”, asegura.

El suicidio también fue una opción para ella

Aunque sea muy duro decirlo, también debe serlo pensarlo. Olvido Hormigos también deseo no despertar cuando todo el mundo hablaba de ella y no por su trabajo: “Yo te puedo decir que me he metido en la cama y he pensado que ojalá no amaneciera al día siguiente. Por la calle aguantaba las apariencias, pero dentro de mi casa también me quería morir”, confiesa la exconcejala, que tiene la carrera de Magisterio.

Entiende por lo que ha pasado esta mujer

Desde la perspectiva que le ofrece su propia experiencia, entiende por lo que estaba pasando la trabajadora de Iveco antes de tomar tan drástica decisión: “En este momento te hacen sentir que eres una basura, como si hubieras matado a alguien. Te llegas a creer los insultos que recibes. Sientes vergüenza por ti y por tu familia y más en un pueblo. Iba por la calle y no podía mirar a la gente a los ojos”, reconoce con dolor.

La justicia dio la espalda a Olvido Hormigos

El problema que ve Olvido Hormigos y que les sucede también a otras mujeres en sus circunstancias, es que la justicia no supo prestarle su protección en un momento tan difícil como el suyo: “La jueza no apreció que se hubiera violado mi intimidad. Quizá si yo me hubiera tomado el bote de pastillas, pero he sido fuerte. Tuve que ir a una psicóloga, por supuesto, pero ella me dijo que no me podía ayudar, por lo estaba haciendo muy bien. Ser fuete y afrontar lo ocurrido. Hacerle frente y seguir con mi vida”.

El escándalo le hizo renunciar a su vida

Olvido Hormigos era concejala de Los Yébenes cuando su vídeo sexual comenzó a pulular por los teléfonos de su pueblo, de su trabajo y, después, de toda España. Ella se vio obligada a dejar su puesto para salvar al partido de la polémica. Su vida dio un giro inesperado y comenzó a hacer televisión como plan alternativo. Se convirtió en habitual en los realities de Telecinco y se convirtió en la peor enemiga de Belén Esteban y fiel defensora de Toño Sanchís.

Su vida después de la fama

Ahora, Olvido Hormigos ha dejado la televisión, las revistas y el mundo del star system. Ha dejado de acudir a fiestas y se ha centrado de lleno en el cuidado de sus hijos, además de labrarse un nuevo futuro: “Ahora estoy estudiando para unas oposiciones y estoy totalmente alejada de los medios”, reconoce al citado medio.

Ahora rehúye de los reporteros y de la fama