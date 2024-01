Olvido Hormigos aclara cómo está la relación con su marido y hace una confesión sobre sus hijos

Hace ocho años que el nombre de Olvido Hormigos corrió como la pólvora de norte a sur del país. Todo a consecuencia de un vídeo íntimo de carácter sexual que de forma inmediata se convirtió en un escándalo. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha vuelto a sentarse en un plató de televisión para recordar cómo vivió aquello, también ha realizado una confesión sobre sus hijos que no había hecho hasta la fecha.

"El daño es irreparable y te puede cambiar la vida", ha afirmado en el plató de 'De Viernes'". La expolítica ha explicado que su familia le perdonó por todo aquello. "Yo no me perdono, y no me perdonaré nunca. Hay veces que creo que no puedo llegar a ser lo feliz que pudiera ser. Tengo esa cosa de vergüenza". Aquel sonado episodio de su vida Olvido Hormigos lo recuerda de la siguiente manera: "Se me cruzó este chico. Haberle seguido la corriente, pensé no se va a enterar nadie, pero yo era concejal. El partido socialista de mi pueblo pensó que mi imagen les perjudicaba y me pidieron la dimisión. Yo no quería dimitir. Hasta que mi marido me convenció".

Olvido Hormigos: así salpicó el escándalo a su familia

Aquel episodio fue un auténtico escándalo que estalló en los medios cuando presentó su dimisión. "Fue un pleno con imágenes de la gente del pueblo apoyándome y criticándome. Si veo las imágenes digo es surrealista. Me asomo a la ventana y está la calle llena de prensa. Me llamaban de las televisiones, periódicos. Jamás entendí cómo cualquiera iba a la tele a contar cosas personales". Finalmente accedió a se entrevistada en televisión y se sentó en su primer plató de la mano de Ana Rosa Quintana.

Para su familia fue tremendamente difícil superar aquello. No ha podido más que enternecerse al hablar de sus hijos mayores. "Me sigo emocionando y mira que han pasado años. Los amigos yo creo que ni se lo mencionaban. Eran doce años. Nunca he tenido una conversación con ellos", ha reconocido Olvido Hormigos. Respeto a cómo llevaron sus padres aquel incidente ha contado que su madre se enfadó mucho con ella. "Mi padre decía se le pasará, pero estuvo mucho tiempo que no me quería ni ver. A mis padres les cambia la vida. Tenían a los periodistas en la puerta de casa y no querían salir a la calle. Te da vergüenza salir a la calle, ver a tus padres. A todo el mundo". Al volver a tocar este tema se ha derrumbado: "Hago como si no me hubiera pasado pero está todavía clavado ahí".

Olvido Hormigos habla de su marido: "No hemos sido pareja abierta nunca"

Actualmente Olvido Hormigos continúa unida a su marido y padre de sus hijos. "Seguimos juntos, queriéndonos y tenemos una familia bonita. Me ha perdonado. Jesús es el amor de mi vida, es todo". La exconcejala reconoce su error. "Jesús y yo no hemos sido pareja abierta nunca. Yo me he equivocado. Hemos sido una pareja tradicional. Le engañé en su momento y me ha perdonado. Pensaba que no tenía nada que ver el amor con el sexo. Que estuviera con otra persona no quería decir que no quisiera a Jesús". Ha añadido que jamás le ha preguntado a su marido si le ha sido infiel. "Sé que me quiere a mí. Él sí me preguntaba pero él puso en una balanza".

A partir de aquel capítulo, Olvido Hormigos se convirtió en un rostro conocido y le empezaron a lloverle ofertas para salir en programas de televisión. "No me reconozco. No era así antes y no lo soy ahora. Hubo una época que yo estaba como loca. No sé. He pedido perdón a mi familia muchas veces, me avergüenzo". Una etapa frenética de su vida en la que, incluso, posó para la portada de Interviú. "Me costó mucho desnudarme delante de la gente. Eran fotos bonitas, estás desnuda pero son bonitas. Mi familia dijo haz lo que quieras, pero no nos gusta. Era dinero que se ganaba rápido, no fácil.

"No he calculado nunca lo que gané. No tanto como otras que digo se compran pisos en Madrid. Hubiese preferido estar de maestra con el sueldo cada mes. Se gana dinero más rápido, pero no volvería a la tele. Me avergüenzo de esa época, no volvería a repetir mi época televisiva". Una etapa que estuvo ligada a muchas salidas nocturnas: "Mi cabeza por algún lado tuvo que estallar. Yo salía, tomaba unas copas, venía alguien y me olvidaba de todo. No sé qué me pasó. Ahora digo ¡qué he hecho! No hay marcha atrás".